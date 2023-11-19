الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الانتهاء من ترقية عدد من الموظفين في 21 وحدة بالجهات الحكومية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة،فيتو

أعلن  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر أكتوبر 2023.

ترقيات الموظفين في الحكومة 

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من ترقية عدد من الموظفين في 21 وحدة من وحدات الجهاز الإداري.

 الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية المتنوعة ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذلك صرف مقابل نقدي عن رصيد الإجازات وغيرها لعدد من الموظفين في الحكومة في 8 وحدة إدارية من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

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وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الانتهاء من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد من كوادر المهن الطبية في 56 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وعقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين  الذين تم قبول تظلمهم في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري  بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:

1_الدخول على موقع  بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط.

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3_ تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها  للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4_يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

محاور الاختبارات الإلكترونية 

وخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

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