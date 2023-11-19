الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

سقوط عامود إنارة وشجرة على طريق ميت غمر المنصورة

بسبب سوء الأحوال الجوية.. سقوط عامود إنارة وشجرة على طريق ميت غمر المنصورة (فيديو وصور )

حادث علي طريق ميت
حادث علي طريق ميت غمر المنصورة، فيتو

يشهد طريق ميت غمر المنصورة الآن شلل مروري على إثر سقوط عامود إنارة وشجرة على سيارة نقل أثناء مرورها بنطاق قرية نقيطة التابعة لسلكا مركز المنصورة نتيجة التقلبات الجوية.

جانب من الحادث على طريق ميت غمر المنصورة، فيتو

وهرعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال المرور للتعامل مع الواقعة برقع آثار سقوط الشجرة وعامود الإنارة من على الطريق لتيسير الحركة المرورية. 

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث،  فيتو

 تشهد محافظة الدقهلية اليوم الأحد تقلبات جوية وأمطار غزيرة  ضربت أرجاء المحافظة ورفعت كافة الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى للتعامل. 

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جانب من الحادث 

يأتي ذلك "تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية" بالتعامل الفوري لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمدن وأحياء ومراكز وقري المحافظة منذ الصباح من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي..

جانب من الحادث، فيتو 

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس وتحسبا لاحتمالات سقوط أمطار، وفي إطار التكليفات والمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..

أمطار تضرب الدقهلية وعمليات شفط المياه مستمرة، فيتو

ففي محافظة الدقهلية وعقب سقوط الامطار صباح اليوم بمدن وأحياء وقرى المحافظة تم التعامل الفوري لكسح  وشفط مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.. 

وأكد " مختار" على أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة تواجد تجمعات أمطار وسرعة التعامل الفوري معها عملا علي راحة المواطنين...  

أمطار تضرب الدقهلية وعمليات شفط المياه مستمرة، فيتو

والجدير بالذكر انه قد تعرض عدد من مدن ومراكز وقرى محافظة الدقهلية صباح اليوم لسقوط الأمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة وقد تمت علي الفور اعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإشراف ومتابعة رؤساء المدن والمراكز ونواب رؤساء المدن والمراكز هذا وتتواصل اليوم اعمال كسح وشفط تجمعات الأمطار بكافة المناطق حتى يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الأنحاء.. 

هذا وقد أكد "مختار"على أهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة..

أمطار تضرب الدقهلية وعمليات شفط المياه مستمرة، فيتو

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.

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