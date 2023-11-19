الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

سقوط أمطار متوسطة على شمال سيناء والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

شمال سيناء، فيتو
شمال سيناء، فيتو

تشهد محافظة شمال سيناء اليوم الأحد سقوط أمطار متوسطة على كافة الأنحاء وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. 

سقوط أمطار متوسطة على شمال سيناء والمحافظة ترفع درجة الاستعداد 

ورفعت محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية وبمجالس المدن ومديريات الخدمات لمتابعة حالة الطقس.

حالة الطقس في مصر

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في مصر اليوم الأحد، الموافق 19 نوفمبر 2023.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأحد يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا، وتصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

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وأشارت إلى أنه يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجة الحرارة بقيمة تتراوح من 2 إلى 36 درجة مئوية، وتسقط الأمطار المتوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على العلمين الضبعة الإسكندرية شمال محافظة البحيرة وكفر الشيخ، واعتبارًا من الساعة 2 ظهرًا تمتد إلى شمال محافظة الدقهلية ودمياط وبورسعيد.

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