الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار اللحوم اليوم الأحد 19-11-2023 في الدقهلية

اللحوم، فيتو
اللحوم، فيتو

 تشهد محافظة الدقهلية اليوم الأحد، استقرارا في أسعار اللحوم بشوادر ومحلات الجزارة على مستوى المدن ومراكز المحافظة، وفقا للتعاملات اليومية في منافذ البيع.

 

أسعار اللحوم في المنافذ بالدقهلية 

 ويتراوح سعر اللحوم من 180 جنيها إلى 240 جنيهًا ‏للكيلو، وتتوسع محافظة الدقهلية في افتتاح تلك المنافذ منافذ ضد الغلاء، على أوسع نطاق بالمحافظة.

 

أسعار اللحوم في الدقهلية

اللحوم البقري ما بين 250 - 300 جنيه.

الكبدة الضأن 220 - 350 جنيها.

السجق البلدى من  200 إلى 280 جنيها

Advertisements

سعر كيلو كباب الحلة ما بين 200-300 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر كيلو اللحوم البلدي في محلات الجزارة بالمنصورة إلى 270 جنيها إلى 370 جنيها.

 

 

أسعار اللحوم بالأسواق

 وأكدت وزارة التموين ارتفاع أسعار اللحوم أيضًا بسبب أسعار أعلاف المواشي وكذلك ارتفاع كافة أسعار خامات الإنتاج.

 

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

 وارتفعت أسعار اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية اعتبارًا من أول مايو، بزيادة 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وبلغ سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعارها 230 جنيهًا، بعدما كان سعر الكيلو 165 جنيهًا.

أسعار اللحوم 

اللحوم الضأن ما بين 280 - 360 جنيها.

كيلو اللحم المفروم بين 220 - 300 جنيه.

اللحوم الجملي ما بين 220 إلى 250 جنيها للكيلو.

اللحوم البلدي 260 - 370 جنيها

 

طرح اللحوم السودانية

وأكدت وزارة التموين أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ بلغت 5 أطنان تم توزيعها على 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل 141 منفذا تابعا للشركة.

وأشارت إلى أنه تم استقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة. 

 

مناشئ جديدة لاستيراد اللحوم

وتدرس وزارة التموين طرح أعلاف المواشي الفترة المقبلة على البورصة السلعية لينعكس على أسعار اللحوم. 

أسعار الجنيهات الذهب في الأسواق، آخر تحديث

متى تنتهي أزمة ارتفاع أسعار السكر؟ التموين تجيب (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

البورصة السلعية اسعار اللحوم بالاسواق اسعار اللحوم اليوم استيراد اللحوم ارتفاع اسعار اللحوم اللحم المفروم المجمعات الاستهلاكية سعر كيلو اللحوم السودانية

مواد متعلقة

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات اليوم الأحد 19-11-2023

أسعار الجنيهات الذهب في الأسواق، آخر تحديث

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

الأكثر قراءة

مكاسب بمليوني جنيه في 4 ساعات، أقوال طلاب حفل فيلا المنصورية في تحقيقات النيابة

تأجيل عرض فيلم "سنة أولى خطف" بسبب بيومي فؤاد

سعاد مكاوى، قصة مونولوجست أوقفتها وزارة الداخلية عن العمل

من المسافة صفر، اشتباكات عنيفة بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في جنين

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية، ومطالبات باستخدام الكورن فليكس

تصفيات كأس العالم، موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون والقناة الناقلة

تل أبيب: حماس لم تعلم مسبقا بحفل "نوفا"، ونيران صديقة أصابت المحتفلين

ريال مدريد يراقب هداف ليفربول

Advertisements

منوعات

المزيد

ضربة لـ إيلون ماسك، انفجار صاروخ "ستارشيب"

مشهد يدمي القلوب، قوات الاحتلال تمنع سيارة إسعاف من المرور، وتجبر طاقمها على الترجل (فيديو)

أكبر رئيس أمريكي وزوجته يعيشان أيامهما الأخيرة

أول تعليق من لاعب السكة الحديد على استشهاد والدته وأخته في العدوان الإسرائيلي على غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 19-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

المزيد

انفوجراف

أحمد حلمي.. كيف قادته الصدفة إلى أول طريق النجاح؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تأثير النعاس على الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية