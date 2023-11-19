الأحد 19 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الجنيهات الذهب في الأسواق، آخر تحديث

أسعار الجنيهات الذهب،
أسعار الجنيهات الذهب، فيتو

ننشر أسعار الجنيهات الذهب في الأسواق المحلية، وحسب المطروح من الشركات المنتجة والمصنعة له، وذلك وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية ومع صعود الأسعار العالمية.

جنيه ذهب عيار 21 من «لازوردي» بسعر 23245 جنيهًا

سعر جنيه الذهب عيار 21 «بي تي سي» بلغ 23585 جنيهًا

جنيه الذهب عيار 21 «سويس جولد» بسعر  24525 جنيهًا

جنيه الذهب عيار 21 «بي تي سي» بسعر 23550 جنيهًا 

سعر الجنيه الذهب من «إيجبت جولد» بسعر 23635 جنيهًا 

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أسعار الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 42 دولارًا وبنسبة 2.2 % بالبورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، لتستقر الأوقية عند مستوى 1981 دولارًا، وسط تزايد رهانات المستثمرين على إنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي وبداية جولة جديدة من التيسير الكمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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