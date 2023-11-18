استشهاد طفلين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلًا بشرق رفح

استشهد طفلان فلسطينيان، مساء اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في شرق مدينة رفح الفلسطينية.

وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية إن طفلين استشهدا وأصيب عدد من المواطنين بعد "قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "شيخ العيد" في حي الجنينة في محيط مستشفى النجار شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

قصف إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية

وأضاف أنه تم "انتشال 5 جثث مجهولة الهوية من شارع صلاح الدين في غزة نتيجة استهدافات سابقة للاحتلال، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة".

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة زهد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منزلا لعائلة صقر بالقرب من كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد مواطنة وإصابة طفل، وامرأة بجروح خطيرة.

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وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع "عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 12 ألفا و300 شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و300 امرأة، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة".

حصيلة ضحايا مجزرة الفاخورة

وأكد في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن "حصيلة ضحايا مجزرة الفاخورة بلغ 200 شهيد وجريح".

وأشار إلى أن "60% من الوحدات السكنية تأثرت بالعدوان بدمار كلي وجزئي".

وأضاف أن "الاحتلال قام بطرد أكثر من 500 مريض وجريح من مستشفى الشفاء، ونحمل الاحتلال مسؤولية تحويل مجمع الشفاء لثكنة عسكرية، والمنظمات الدولية مسؤولية التقصير تجاه ما حدث بالمستشفيات".

وجدد مطالبته بفتح "معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود".

فيما أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم السبت، أن المنظمات الدولية تتحمل مسؤولية التقصير تجاه ما حدث في المستشفيات.

حكومة غزة يحمل الاحتلال مسؤولية سلامة مستشفى الشفاء

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه تحمل مسؤولية سلامة كل من كان في مستشفى الشفاء.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بطرد أكثر من 500 مريض وجريح من مستشفى الشفاء.

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