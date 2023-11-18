نتنياهو يرفض مطالب أمريكية بشأن قطاع غزة.. فما القصة؟

العدوان الإسرائيلي على غزة، قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت: "إن إسرائيل تعرضت لضغوط كبيرة من قبل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لكننا تصدينا لها وسنواصل الحرب على غزة". بحسب زعمه.



نتنياهو يتحدث عن صفقة الأسرى مع حماس

وأضاف نتنياهو خلال حديثه في المؤتمر الصحفي: "إنني أرى مسيرات عائلات الأسرى وأقول لهم إنني أسير معكم وحتى اللحظة ليست هناك صفقة لتبادل مع حماس".

وأضاف نتنياهو: “طالبت أن أجمع عائلات الأسرى مع مجلس الحرب لنريهم ما نقوم به”.

Advertisements



وكشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع والتوصل إلى اتفاق لتبادل جميع الأسرى فورًا.



مظاهرات حاشدة في إسرائيل لوقف العدوان على غزة

ونظم أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، لمطالبة حكومة الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو، بإعادة ذويهم.

والخميس الماضي، ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، تظاهروا أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية أثناء تواجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المقر.



أهالي الأسرى الإسرائيليين يهددون بنشر الفوضى في إسرائيل

وأفادت قناة "آي 24" العبرية، بأن أهالي الأسرى الإسرائيليين يضغطون من أجل الإفراج عن ذويهم لدى حماس، وأبدوا مخاوفهم من أن تؤدي العملية البرية إلى مقتل عدد من الأسرى في قطاع غزة.



وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن أهالي الأسرى الإسرائيليين، يعتزمون تنظيم تحركات احتجاجية في إسرائيل مثل قطع الطرق مؤكدين أن ذلك الإجراء ربما يحدث بعض الفوضى لكي ترسل رسالة إلى حكومة نتنياهو بأن المهم هو إعادة ذويهم الأسرى.



وتعثرت صفقة تبادل الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تعنت نتنياهو لتحقيق أهداف العدوان على غزة حتى ولو على حساب حياة أسراهم.



ووجه الكيان الإسرائيلي رسالة رسمية إلى قطر، رفض عبرها صفقة اقترحتها حركة حماس بشأن إطلاق سراح أسرى الاحتلال، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وذكرت قناة "أخبار 12" الإسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ قطر، أمس الجمعة، أن مضمون الصفقة التي أرسلتها حماس قبل أكثر من أسبوع عبر الدوحة مرفوض، وأضافت أن الرسالة الإسرائيلية أكدت أن شرط تل أبيب لقبول الصفقة هو إطلاق سراح كل الأطفال والنساء دفعة واحدة في مرحلتها الأولى.

وفي السياق ذاته أكد الناطق باسم كتائب القسام، في نبأ عاجل منذ قليل، فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو الإسرائيلي.