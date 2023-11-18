السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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الجريدة الورقية

العدد (589) من «فيتو» وأبرز عناوينه: «فيتو» تكشف السيناريوهات الكاملة للصهاينة والأمريكان فى مخطط تصفية القضية الفلسطينية

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (589) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: الابتزاز الأمريكى لمصر والسعودية

الخطيب يضع شروط إقالة «كولر»

النكبة!

«فيتو» تكشف السيناريوهات الكاملة للصهاينة والأمريكان فى مخطط تصفية القضية الفلسطينية

دبلوماسيون وخبراء: نزوح أهالى غزة من الشمال إلى الجنوب مؤشر خطير

مفاجأة ينـايـر

زيادة 500 جنيه فى مرتبات العاملين بالقطاع الخاص  مع بداية عام 2024

MBC تقدم باقة دعم لـ«بيومى فؤاد»

أسما إبراهيم: برنامج «حبر سرى» ليس ترفيهيًا.. وهذه حقيقة الأجور المليونية للنجوم

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مقاطعة منتجات الدول الداعمة للعدوان الإسرائيلى «أضعف الإيمان»

سعر صرف الجنيه يهدد  برامج الحج السياحى

الابتزاز الأمريكى الخطيب كولر النكبة للصهاينة القضية الفلسطينية مرتبات العاملين بالقطاع الخاص mbc بيومي فؤاد أسما إبراهيم حبر سري سعر صرف الجنيه الحج السياحى مقاطعة منتجات

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