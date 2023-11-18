السبت 18 نوفمبر 2023
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حوادث

سرقة الكابلات الكهربائة والسكك الحديدية، الأمن العام يضبط 3 تشكيلات عصابية

سرقة الكابلات الكهربائة
سرقة الكابلات الكهربائة والسكك الحديدية،فيتو

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن  باشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا عده جرائم سرقات فى اسوان والفيوم والجيزة.


مديرية أمن أسوان

ضبط تشكيل عصابى ضم (7 أشخاص "من بينهم  5 عملاء سيئين النية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة أسلاك الكهرباء ببعض المصانع وقضبان السكك الحديدية.

 وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 2 واقعة بدائرة مركزى شرطة "إدفو – كوم أمبو".. تم بإرشادهم ضبط كمية من أسلاك الكهرباء وزنت 450 كيلو جرام محملة على دراجة نارية "تروسيكل"،كما تم ضبط (عدد من القضبان والفلنكات الحديدية – عدد 6 أعمدة جهد متوسط  وزنوا 2 طن ) مُحملين على سيارتين خاصين بأحدهم، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه. 
مديرية أمن الفيوم
 ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمغافلة أحد الأشخاص وسرقة سيارته الملاكى وبداخلها المفتاح الخاص بها وهاتفه المحمول أثناء حدوث مشادة كلامية نشبت بينهم على أولوية المرور بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

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وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما. 
مديرية أمن الجيزة
ضبط (عاملين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) لقيامهما بسرقة عدد من "الكابلات الكهربائية" خاصة ببرج إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم.

 وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سئ النية" ( مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم ) أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بشراء المسروقات المستولى عليها، وأرشد عنها بالمخزن الخاص به. 
مديرية أمن مطروح
 

 ضبط (تاجرين "خردة" – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة العالمين بمطروح ) لحيازتهما داخل مخزنين ملكهما مهمات تابعة لإحدى الشركات بدائرة القسم تمهيدًا لبيعها.

 

 وبمواجهتهما قررا بتحصلهما على المضبوطات من (بائع خردة – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وقررا علمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

 

 بمواجهة المتهم المذكور إعترف بقيامه بسرقة المهمات المضبوطة بمخزنى المتهمان مستخدمًا دراجة "تروسيكل" خاصة به  و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

جاء ذلك جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 

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مديرية أمن أسوان مديرية أمن الفيوم مديرية أمن الجيزة مديرية أمن مطروح

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