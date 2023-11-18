السبت 18 نوفمبر 2023
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منوعات

قانون لمنع أكل لحم الكلاب في كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية وزوجته كيم كيون هي، فيتو

أعلن أحد مسئولي الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، أن البلاد تسعى إلى حظر أكل لحم الكلاب وإنهاء الجدل المتعلق بتلك العادة القديمة وسط تنامي الوعي بحقوق الحيوانات.

ومنذ فترة، أثار أكل الكوريين للكلاب انتقادات من الخارج بسبب وحشية هذه الممارسة، لكنه يواجه معارضة في الداخل أيضا لا سيما من الأجيال الأصغر سنا.

استهلاك لحم الكلاب

وذكرت "رويترز" نقلا عن يو إيوي-دونج مسؤول السياسات في حزب قوة الشعب الحاكم بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين ونشطاء مدافعين عن حقوق الحيوان، قوله: "حان وقت إنهاء النزاعات الاجتماعية والجدل حول استهلاك لحم الكلاب عبر سنّ قانون خاص ينهيه".

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وقال يو: إن الحكومة والحزب الحاكم سيطرحان هذا العام مشروع قانون لفرض حظر، مضيفا أن البرلمان سيوافق عليه في ظل الدعم المتوقع من الحزبين الحاكم والمعارض.

العاملون في قطاع لحوم الكلاب

وأثناء الاجتماع، قال وزير الزراعة تشونج هوانج-كيون: إن الحكومة ستطبق الحظر على نحو سريع، وستوفر أقصى دعم ممكن للعاملين في قطاع لحوم الكلاب من أجل وقف أنشطتهم.

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وتعد كيم كيون هي، سيدة كوريا الأولى، من أهم المنتقدين لأكل لحوم الكلاب وتبنت هي وزوجها الرئيس يون سوك يول كلابا مشردة.

تضرر مصادر رزق المربين وأصحاب المطاعم

وقد فشل البرلمان في تبني مشروعات قوانين سابقة لحظر أكل لحم الكلاب بسبب احتجاجات شارك فيها العاملون في هذا القطاع والخوف من تضرر مصادر رزق مربين وأصحاب مطاعم.

ومن المقرر أن يشمل الحظر المقترح مهلة مدتها ثلاثة أعوام ودعما ماديا للشركات من أجل التحول لنشاط آخر مختلف.

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