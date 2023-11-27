المستحلبات الأسفلتية.. ثورة في رصف الطرق.. خبراء: أقل تكلفة من الوسائل القديمة.. وغير ملوثة للبيئة

المستحلبات الأسفلتية، تعتمد خطة وزارة النقل في تطوير المرافق الخاصة على أساليب حديثة في عملية الإحلال والتجديد وعانت شبكة الطرق في مصر طوال الفترات السابقة من التأكل وعدم الاهتمام بعمليات الصيانة والتطوير وفي ظل مشاريع الطرق التي يتم إنشاؤها حديثًا حيث سعت الدولة الي ربط الشبكة الجديدة للطرق بالمحاور القديمة.

وتعتبر المستحلبات الأسفلتية من أهم الوسائل المستخدمة في الدول الأوربية لصيانة الطرق وتطوير الطرق، وهي عبارة عن مادة لزجة شبه صلبة يتم وضعها على الطرق من أجل استعادة العمر الافتراضي للطريق.

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الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة النقل بجامعة عين شمس أكد لـ "فيتو" أن المستحلبات الأسفلتية ليست وليدة اللحظة إنما هي مستخدمة منذ عقود طويلة خارج مصر ولكن التوجهات السياسية في الدولة سعت إلى استخدام هذه التقنيات الحديثة في عملية إعادة هيكلة وتطوير شبكة الطرق القديمة وربطها بالمحاور والطرق الجديدة.

الدكتور حسن مهدي: شبكة الطرق القديمة تحتاج إلى إعادة هيكلة

وأشار خبير النقل إلى أن خطة تطوير شبكة الطرق القديمة في مصر تعتمد على عملية إعادة تدوير الرصف القديم واستخدام المستحلبات الأسفلتية في عمليات الرصف بتوزيع القار في حالة في محلول مائي يحتوي على مستحلب لتشكيل مستحلب بيتومينى مطلي بزيت الماء، والذي يكون عند درجة حرارة الغرفة سائل، وتحتاج شبكة الطرق القديمة في مصر إلي إعادة هيكلة شاملة نظرًا لتقادم بعضها وعدم الاهتمام بتطوريها على مر السنوات السابقة.

مزايا استخدام المستحلبات الأسفلتية

وأضاف الدكتور حسن مهدي أن المستحلبات الأسفلتية تحقق مجموعة من المزايا أهمها:

أقل تكلفة من الوسائل القديمة في رصف الطرق.

غير ملوثة للبيئة ولا تؤثر على المناخ.

تعتمد على وقت أقل في عمليات التنفيذ.

عمر افتراضي أطول من الوسائل القديمة.

ورشة عمل المستحلبات الأسفلتية ،فيتو

استخدام المستحلبات الأسفلتية لتحقيق الاستدامة في الطرق والمطارات

وعقدت الهيئة العامة للطرق والكباري ورشة عمل بعنوان استخدام المستحلبات الأسفلتية لتحقيق الاستدامة في صيانة الطرق والمطارات، وذلك خلال فعاليات المعرض الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا برئاسة اللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة.

وضمت أعمال الورشة، استعراض التطبيقات العملية لاستخدام طرق الصيانة الحديثة والذكية لصيانة شبكة الطرق، والنقاش حول التعريف بالمستحلبات الأسفلتية ومجالات استخدامها وعرض لأهم التقنيات الحديثة المستخدمة.

واستعرض اللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، خلال الورشة مفهوم الاستدامة في مجال إنشاء وصيانة رصف الطرق وكيفية تحقيق الاستدامة في مشروعات صيانة الطرق والمطارات باستخدام المستحلبات الأسفلتية، مشيرا إلى أهم المشروعات التي قامت الشركات المصرية بتنفيذها باستخدام المستحلبات الأسفلتية، كما تم استعراض الأثر البيئي المترتب على استخدام التقنيات الحديثة لصيانة الرصف مقارنة بالأساليب التقليدية للصيانة.

ولفت رئيس الهيئة خلال المناقشة، إلى أنه يمكن تغيير الفكر باتخاذ قرار الصيانة للطرق والمطارات بالأساليب الحديثة اعتمادا على المعايير البيئية والاستدامة، في كل المشروعات بالهيئات والوزارات المختلفة.

خطة الدولة في تطوير الطرق الكباري

وتنفذ الدولة المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال بلغ 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر ومن أهمها طرق "وادي النطرون - العلمين - الصعيد - البحر الأحمر (سوهاج - سفاجا) - شبرا - بنها الحر - القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي - طريق الجلالة - الفرافرة - عين دله"، وتم حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 1300 كم أخرى، ومن المخطط تنفيذ 1200 كيلو متر أخرى فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة ليصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30,5 ألف كيلو متر بعد أن كانت 23,5 ألف كيلو متر في يونيو 2014.

30 مليار تكلفة إنشاء 21 محورا وكوبري على النيل

كما تم التخطيط لإنشاء 21 محورا وكوبري على النيل بإجمالي تكلفة 30 مليار جنيه وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014 نحو 7 محاور وهي: (طلخا - بنها - الخطاطبة - تحيا مصر "محور روض الفرج" - بني مزار - طما - جرجا) ويجري العمل في 8 محاور أخرى هي (حلوان - عدلي منصور - سمالوط - قوص - كلابشة - ديروط - دراو - بديل خزان أسوان) ومن المخطط البدء في إنشاء 6 محاور جديدة على النيل (شبراخيت - سمنود - عمروس - الفشن - منفلوط - أبو تيج) ليصل إجمالي كباري ومحاور النيل إلى 59 محورا وكوبري على النيل بدلًا من 38 محورا وكوبري قبل يونيو 2014.

85 مليارا لإنشاء ما يقرب من 600 كوبري ونفق

وتم إنشاء ما يقرب من 600 كوبري ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه ومن أهمها كباري (سندوب - دمنهور - التوفيقية - قوص - الكلابية - أجا - دهشور - كوبري وادي حجول - كوبري كم 109 على طريق القاهرة السويس) و5 كباري على طريق "بنها / المنصورة" وهي كباري (إسنيت - كفر شكر - بشلا - طنامل - صهرجت).

تطوير 5000 كيلو متر من الشبكة الحالية

كما تم الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه ومن أهمها (طريق سوهاج/ قنا الصحراوي الغربي، طريق المحلة/ كفر الشيخ، طريق طنطا/ كفر الشيخ، طريق طابا/ نويبع، طريق دمياط/ كفر البطيخ، طريق الكافوري/ برج العرب، طريق سيدي كرير/مطار برج العرب، وطريق بنها/ المنصورة).

الهيئة تعلن حالة الطوارئ استعدادا لفصل الشتاء

وفي سياق آخر انتهت الهيئة العامة للطرق والكباري من الاستعدادات لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بخصوص موسم الشتاء في ظل التوقعات بارتفاع نسب الأمطار من خلال التنسيق مع المحافظات والشركات للتعامل مع آثار الأمطار.

وأعلنت الهيئة حالة الطوارئ على الطرق الطويلة والسريعة، لسرعة التعامل مع أي طوارئ مع الأمطار والسيول،ونسقت الهيئة مع كافة الإدارات والمحافظات لسرعة التدخل لفتح الطرق وإعادة تشغيلها حالة تعرض أي طريق للغلق بسبب أي طوارئ.

وتم التنسيق بين القطاعات المختلفة والأجهزة الأمنية لتقديم أفضل خدمة بأفضل مستوى، على مدار الساعة للركاب كما تم التأكيد على وجود أوناش وفرق طوارئ للتدخل على الطرق من خلال إعادة فتح الطرق التى تغلق بسبب الكثافات المرورية أو غيرها.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تسود البلاد حالة من الطقس المتقلب على كافة الأنحاء، الأمر الذى يعيق الحركة على الطرق بشكل آمن.

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