الإثنين 06 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأكاديمية العربية تشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي

مؤتمر النقل، فيتو
مؤتمر النقل، فيتو

شارك الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء النقل بالدول العربية والأفريقية، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسئولي وزارة النقل. بمشاركة 350 شركة من حوالي 50 دولة.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر الجاري والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

وشاركت الأكاديمية العربية  فى المعرض من خلال عرض لأنشطتها المختلفة بحضور لفيف من العمداء ومراكز المسئولية والطلاب من مختلف الكليات.

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