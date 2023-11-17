الجمعة 17 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

إجراءات خاصة بالطرق والكباري لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية

المرور، فيتو
المرور، فيتو

 انتهت الهيئة العامة للطرق والكباري من الاستعدادات لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بخصوص طقس الساعات القادمة بالإضافة لمواجهة موسم الشتاء والتوقعات بارتفاع نسب الأمطار من خلال التنسيق مع المحافظات والشركات للتعامل مع آثار الأمطار.

الهيئة العامة للطرق والكباري

 وأعلنت الهيئة حالة الطوارئ على الطرق الطويلة والسريعة، لسرعة التعامل مع أي طوارئ مع الأمطار والسيول.

ونسقت الهيئة مع كافة الإدارات والمحافظات لسرعة التدخل لفتح الطرق وإعادة تشغيلها حالة تعرض أي طريق للغلق بسبب أي طوارئ.  

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 وتم التنسيق بين القطاعات المختلفة والأجهزة الأمنية لتقديم أفضل خدمة بأفضل مستوى، على مدار الساعة للركاب كما تم التأكيد على وجود أوناش وفرق طوارئ للتدخل على الطرق  من خلال  إعادة فتح الطرق التى تغلق بسبب الكثافات المرورية أو غيرها.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد حالة من الطقس المتقلب على كافة الأنحاء، الأمر الذي يعيق الحركة على الطرق بشكل آمن.

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