أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. عضو بالفيدرالي الأمريكي يكشف مصير سعر الفائدة.. وأسعار سيارات GAC الصينية

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

عضو بالفيدرالي الأمريكي يوضح كيفية الوصول للمسار الذهبي ومصير سعر الفائدة

صرح عضو البنك الفيدرالي الأمريكي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي اليوم الجمعة، بأن البنك المركزي الأمريكي سيفعل ما بوسعه لوصول معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة بواقع 2%.

البنك المركزي الأمريكي، فيتو

الوصول للمسار الذهبي

وأوضح خلال تصريحاته في الندوة السنوية للمصرفيين المجتمعيين التي يعقدها البنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو: "إنه حال تحقيق الأهداف التي نسعى إليها، سوف نصل إلى معدلات التضخم المستهدفة، وهذا ما يطلق عليه المسار الذهبي بحيث لا يوجد ركود"، لافتًا إلى أن التضخم في قطاعات الإسكان هو الشيء يجب مراقبته ومتابعته.

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هل انتهى الفيدرالي الأمريكي من سياسة رفع الفائدة

وكان نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة مايكل بار قد أوضح، أن صناع السياسة النقدية من المرجح أن يكونوا بالقرب من نهاية حملتهم لرفع أسعار الفائدة، بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد أوضحت في تقرير لها، أن بيانات التضخم الأخيرة، أكدت أن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي غير وارد خلال الفترة القادمة وأنه قد انتهى.

تفاصيل حساب توفير المنجز من بنك مصر



يقدم بنك مصر العديد من الخدمات المصرفية في المعاملات الإسلامية، ومنها حساب توفير المنجز.

ويحرص بنك مصر على تقديم كافة الخدمات المصرفية لعملائه، بما يتناسب مع توجهات وأفكار هؤلاء العملاء.

تفاصيل حساب توفير المنجز

وتستعرض “فيتو” خلال السطور القادمة تفاصيل حساب توفير المنجز من بنك مصر.

حساب توفير المنجز

حساب توفير "المنجز" من بنك مصر هو طريقة ميسرة للحصول على معدل عائد تنافسى للعميل على أمواله مع إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية، وذلك وفقا للضوابط الشرعية الإسلامية.

يتم فتح الحساب مجانًا، وبحد أدنى رصيد 100 جنيه مصري.

الحصول على عائد مميز يصرف بشكل شهري.

إعفاء من المصاريف الدورية المطبقة على الحساب خلال العام الأول، مع إعفائك من 50% من المصاريف بدءًا من العام الثاني.

إصدار بطاقة خصم فوري للسنة الأولى مجانًا مع إعفائك من 50% من مصاريف التجديد المعلنة بدءًا من العام الثاني.

سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم 24/7.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل من خلال الخدمة الصوتية المقدمة من بنك مصر من خلال الاتصال بمركز الاتصال 19888.

إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصمًا من حساب العميل وإضافة العائد للحساب تلقائيًا.

ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات الجمعة

ننشر أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في المساء بقيمة ٢٠ جنيها داخل الأسواق.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3109 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2720 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2330 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1810 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 21760 جنيها.

خبير بورصة: مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة حقق مستوى لم يصل إليه من قبل

قال سعيد الفقى خبير أسواق المال، إنه صعدت مؤشرات البورصة المصرية مع نهاية تداولات الأسبوع، حيث أغلق المؤشر الرئيسي عند مستوى 24383 وصعد 244 نقطة بنسبة 1% وسط أداء جيد لغالبية الأسهم، خاصة الأسهم القيادية التي ساعدت في وصول المؤشر للمستويات السابق ذكرها.



وأضاف لأنه الآن أمامنا مستوى المقاومة عند 24443 نقطة وهذا المستوى وصل إليه المؤشر من قبل ويعد الأعلى له.



وأشار إلى تجاوز هذا المستوى يدفعنا إلى مستويات جديدة ويكون المستهدف الأول لنا عند 25500 قم 25800 خلال الفترة القادمة، والمتوقع الوصل له قبل نهاية هذا العام وسط فترات جني أرباح قصيرة يعقبها صعود أقوى للوصول الي المستهدف ومستوى 24000 أصبح مستوى دعم.

أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد حقق مستوى جديدا لم يحققه من قبل، حيث أغلق عند مستوى 4865 مع نهاية تداولات الأسبوع وتخطي مستوى 24840، وقد كان هذا المستوى الأعلى له

الآن لدينا مستوى مقاومة عند 4960 إلى 5000 والمتوقع استهداف هذا المستوى خلال الفترة القادمة،

حيث إنه ما زال أمام الأسهم المصرية الكثير لتحققه من خلال إعادة تقييم أصول الشركات والتي ما زالت متدنية، ورغم هذه الارتفاعات لم تعبر عن قيمتها الحقيقية.

الاحتياطي الفيدرالي: رفع الفائدة لا يزال ممكنًا وتوقعات بحدوث ركود اقتصادي حاد

قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن تقارير هذا الأسبوع التي أظهرت انخفاضا في مستويات التضخم ليست كافية، لإقناعها بأن البنك المركزي قد فاز في معركته ضد التضخم وارتفاع الأسعار.



ضرورة الوصول لمعدلات التضخم المستهدفة

وأوضحت ميستر، أنها ما زالت تريد رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير على النهج الصحيح للوصول إلى معدلاته المستهدفة بواقع 2%، لذلك من الممكن رفع سعر الفائدة مرة أخرى، في ظل الظروف الاقتصادية التي نشهدها، بحسب ما ذكرته شبكة CNBC الإخبارية.

أسعار سيارات GAC الصينية بعد طرحها لأول مرة بالسوق المصري

سيارات GAC، استقبل السوق المصري لأول مرة العلامة التجارية GAC الصينية، مساء أمس الخميس، حيث طرحت العلامة 4 سيارات رياضية وسيدان وكروس اوفر الشباب والعائلات بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى أنها من السيارات قليلة استهلاك الوقود.

ونرصد في التقرير التالي اسعار سيارات GAC التي استقبلها السوق المحلي مساء امس الخميس وهي كالتالي:-

اسعار سيارات جي ايه سي إمباو



يصل سعر الفئة الأولى نحو 960 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثانية نحو مليون و90 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثالثة نحو مليون و140 ألف جنيه.





سيارات جي ايه سي ايمكو





يصل سعر الفئة الأولى نحو مليون و250 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثانية مليون و350 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثالثة مليون و450 ألف جنيه.



أهم 5 أنشطة اقتصادية تستحوذ على أكبر نسبة مشتغلين خلال الربع الثالث من 2023

رصدت نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو - سبتمبر) لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث لعام 2023

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث لعام 2023

1. حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.276مليون مشتغـــل (4.344 مليون ذكور، 932ألف إناث) بنسبة 17.8٪ من إجمالي المشتغلين محتلًا المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

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2. بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.712 مليون مشتغل (3.956مليون ذكور، 756 ألف إناث) بنسبة 15.9٪ من اجمالي المشتغلين.



3. كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 4.188مليون مشتغل (4.160 مليون ذكور،28 ألف إناث) بنسبة 14.1٪ من إجمالي المشتغلين ,



4. بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.906مليون مشتغل (3.532مليون ذكور ,374 ألف إناث) بنسبة 13.2٪ من إجمالي المشتغلين.



5. بلــغ عـدد المشـتغـلين في نشــاط النقـل والتـخزين 2.694 ملـيون مشتـغل (2.664 مليـون ذكور،30 الف إناث) بنسبة 9.1٪ من إجمالي المشتغلين.

الخدمات المالية غير مصرفية تتصدر تداولات البورصة بنهاية الأسبوع

تصدر قطاع الخدمات المالية غير مصرفية قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع بقيمة تداول بلغت 775 مليون جنيه، تلاها قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 766 مليون جنيه، ثم قطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 425 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بقيمة تداول 318 مليون جنيه، وأغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 262 مليون جنيه، ثم اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 205 ملايين جنيه.

تداولات جلسة نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 24383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 29506 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10378 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة.

مواصفات هاتفي فيفو V29 5G وV29e 5G بعد إطلاقهما رسميا

أطلقت فيفو هاتفيها الذكيين V29 5G & V29e 5G بتقنية الجيل الخامس رسميًا ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات هاتفى فيفو الجديدين.

مواصفات فيفو V29

ويأتى هاتف فيفو V29 بتقنية الجيل الخامس وتقنية الجسيمات المغناطيسية ثلاثية الأبعاد (Innovative 3D Magnetic Particle) لإصدار Peak Blue وتقنية Fluorite AG Glass لإصدار Noble Black، كما تأتى شاشة الجهاز منحنية ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث 120 هرتز.

كما تأتي الهاتف بكاميرا عالية الدقة بدقة 50 ميجابكسل (تركيز بؤري تلقائي) إلى جانب تقنيتي الصور الشخصية ذات التركيز البؤري التلقائي (AF Group Selfie) ومقاطع الفيديو الجماعية الفائقة (Super Group Video) التي تمكن من التقاط صور شخصية جماعية وتسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة.

وتوفر الكاميرا التي تأتي بمثبت الصورة البصري (OIS) فائق الاستشعار ودقة 50 ميجابكسل، إلى جانب الكاميرا ذات الزاوية الواسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، فيما يوفر الهاتف الذكي أداة تصميم إضاءة مخصصة عبر البورتريه المتوهج الذكي (Smart Aura Light Portrait)، في الأماكن منخفضة الإضاءة، كما يعمل على ضبط درجة اللون بذكاء، علاوة على تحويل الصور ذات الإضاءة غير المتساوية إلى صور شخصية مشرقة. وتعمل هذه الخاصية على تنسيق درجة لون الوجه مع الضوء المحيط، مما ينتج عنه مزيجًا فنيًا للصور الشخصية مع البيئة المحيطة.

ويأتي هاتف فيفو V29 بأوضاع كاميرا جذابة مثل وضع التصوير القمري الفائق (Supermoon)، ووضع تصوير الأطعمة (Food).

ويعمل هاتف V29 بتقنية الجيل الخامس بمعالج Qualcomm Snapdragon 778G مع شاحن فائق السرعة FlashCharge بقدرة 80 واط بطارية 4600 مللي أمبير مع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الكبيرة تبلغ سعتها 12 جيجابايت + 8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي موسعة، مع ذاكرة قراءة فقط (ROM) بسعة 256 جيجابايت.