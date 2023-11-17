الجمعة 17 نوفمبر 2023
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اقتصاد

المركزي الأوروبي: معدلات التضخم انخفضت بشكل ملحوظ

البنك المركزي الأوروبي،
البنك المركزي الأوروبي، فيتو

قال محافظ بنك فرنسا عضو البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيلروي دي جالهاو، اليوم الجمعة، إن معدلات التضخم انخفضت بشكل ملحوظ، حيث تجاوز معدل التضخم الأساسي ذروته في فصل الربيع بعد أن بدأ البنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسة النقدية العام الماضي.


فعالية السياسة النقدية بمنطقة اليورو

وأوضح، أن انخفاض التضخم بمنطقة اليورو هو دليل واضح على فعالية السياسة النقدية، والتي تبرر تماما وقف سلسلة رفع أسعار الفائدة التي قررها البنك المركزي الأوروبي حتى الآن.

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البنك المركزي الأوروبي 


الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة

وأضاف فيلروي، أن البنك المركزي الأوروبي واثقا من إعادة التضخم إلى معدلاته المستهدفة بنسبة  2%بحلول عام 2025، فضلا عن إبقاء المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي لفترة من الوقت تتناسب مع انتقال دورة التشديد النقدي بالكامل عبر الاقتصاد.

 

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إيجابيات رفع سعر الفائدة

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة كان مفيدا بشكل عام للبنوك وشركات التأمين في فرنسا، لافتًا إلى أن تكلفة المخاطر لهذه المؤسسات ظلت معتدلة ومن غير المتوقع أن تتدهور على المدى القصير أو المتوسط، مع ارتفاع الربحية.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاجارد، قد دعت دول منطقة اليورو إلى "استباق" تهديدات تحدق بالاستقرار المالي، على خلفية معدلات الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم، وأكدت على أن النظام المالي الأوروبي تجنب حتى الآن السيناريو الأسوأ الذي تحصل فيه تهديدات خطرة، وأضافت: " لكن على أصحاب القرار السياسيين أن يستبقوا ويظلوا يقظين إزاء المخاطر المرتبطة بالاستقرار، المالي عند ظهورها ".

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