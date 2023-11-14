الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تراجع التضخم في أمريكا ليسجل 3.2% خلال أكتوبر

التضخم في أمريكا،
التضخم في أمريكا، فيتو

 تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 3.2%، مما يجعله ينخفض للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

خفض وتيرة التضخم في أمريكا

وكانت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، علقت على السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث تساعد في خفض وتيرة التضخم، ولكن الأسعار لم تتراجع بعد إلى المستوى المرغوب حتى الوقت الحالي. 

 

وأوضحت دالي، "أن الأخبار المتعلقة بـ التضخم كانت جيدة إلى حد ما، ولا ينبغي لنا أن نتجاهل ذلك، ومع ذلك، من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم" بحسب ما نشرته شبكة CNBC عربية.

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التضخم في أمريكا، فيتو

 وأثارت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قلق الأسواق المالية عندما أوضح أنه غير متأكد من أن الفائدة مرتفعة بما يكفي لخفض التضخم إلى المستويات المطلوبة بواقع 2٪، الأمر الذي أدى إلى توقع السوق لوصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى الذروة.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، بعد تصريحات باول الأخيرة، في حين ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الدلائل على ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيظل على حاله بشأن أسعار الفائدة أو يرفعها.

هل تساعد السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في خفض معدلات التضخم، عضوة بالبنك توضح

الاحتياطي الأسترالي: مواجهة التضخم أكثر صعوبة خلال الوقت الحالي لهذه الأسباب

وأشارت دالي، إلى أن السياسة النقدية مقيدة بشكل كبير خلال الوقت الحالي، لافتة إلى أنه سيتعين علينا مراقبة البيانات ومعرفة ما إذا كان الاقتصاد يتباطأ أم لا، حتى نكون واثقين من أن لدينا مستوى كافيًا من القيود في الاقتصاد لخفض التضخم خلال الوقت الحالي.

 

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة

وكانت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قد قررت الأسبوع الماضي إبقاء أسعار الفائدة كما هي، مع استهداف مستوى الاقتراض القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 22 عامًا.

 

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