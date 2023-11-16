الخميس 16 نوفمبر 2023
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اقتصاد

موديز توضح موعد خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة

وكالة موديز، فيتو
وكالة موديز، فيتو

نشرت وكالة التصنيف العالمية موديز، توقعاتها بشأن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبلة، بالإضافة لمخاطر الركود المحتمل في العام القادم، بحسب تقرير صادر عنها.

مصير سعر الفائدة الأمريكية

وأوضحت الوكالة، أن بيانات التضخم الأخيرة، أكدت أن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي غير وارد خلال الفترة القادمة وأنه قد انتهى.

معدلات التضخم، فيتو 

متى يخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة؟

وأشارت موديز، إلى أنه يجب على البنك الفيدرالي الأمريكي التأكد من أن معدلات التضخم ستعود إلى النسب المستهدفة بواقع  2% قبل أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة.

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توقعات الوكالة بشأن سعر الفائدة 

ومن المحتمل ألا يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة حتى منتصف العام المقبل، وبعد ذلك قد يبدأ بخفض الأسعار، بحيث يكون اقتصاد الولايات المتحدة قادرا على تجنب الركود.

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حدوث ركود اقتصادي بأمريكا 

ونوهت الوكالة إلى أن نمو الأجور داخل الولايات المتحدة معتدل، في حين يتباطأ نمو الوظائف، وسط توقعات  بحدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي بنسبة تصل إلى 25% بحلول العام القادم 2024.

 

جدير بالذكر، أن وكالة التصنيف العالمية موديز كانت قد خفضت نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لحكومة الولايات المتحدة من مستقر إلى سلبية، وذلك بسبب المخاوف من العجز المالي الكبير للموازنة الأمريكية.

 

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