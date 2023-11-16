الخميس 16 نوفمبر 2023
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اقتصاد

هل يخفض الفيدرالي سعر الفائدة مايو المقبل؟ مسؤول بالاحتياطي الأمريكي يوضح

الفيدرالي الأمريكي،
الفيدرالي الأمريكي، فيتو

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي، إن معدلات التضخم تتباطأ في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ 40 عامًا على الأقل، مع ارتفاع محدود فقط في معدل البطالة.

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مصير سعر الفائدة

وأضاف: أنه من المتوقع أن يسمح تباطؤ معدلات التضخم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتخلي عن أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة، والبدء في خفضها بحلول مايو القادم، حيث أوضحت تقارير للحكومة الأمريكية أن أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر لم تتغير مقارنة بالشهر السابق، وذلك في تصريحات له ألقاها في نادي ديترويت الاقتصادي.

 

سعر الفائدة، فيتو 

 

انخفاض تضخم مؤشر أسعار المستهلك

وأوضح جولسبي، إن التقرير الذي أظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% فقط عن العام السابق، بعد ارتفاعه بنسبة 3.7% في سبتمبر، "يبدو جيدًا جدًا"، لافتا إلى أن انخفاض تضخم مؤشر أسعار المستهلك من حوالي 6.3٪ في يناير في طريقه ليكون أسرع انخفاض في وقت السلم خلال عام واحد منذ أكثر من 40 عامًا.


ارتفاع معدلات البطالة بالولايات المتحدة 

وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في أكتوبر من 3.8%  إلى 3.9%، مقارنة بالشهر السابق، وفقا لتقرير لوزارة العمل الأمريكية، كما أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.2٪ في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، بانخفاض أكثر من 3 نقاط مئوية عن يناير.

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الفيدرالي يستهدف معدلات التضخم لهذه النسب 

وأشار إلى أن التقدم مستمر، حيث يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2% بمقياس مختلف، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي بلغ 3.4% في سبتمبر.

 

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التضخم بنك الاحتياطي الفيدرالي البطالة سعر الفائدة الاقتصاد الأمريكى

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