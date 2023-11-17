مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 350 منشأة في الدقهلية

أعلنت صحة الدقهلية عن أن إدارة مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 350 منشأة من بينها 51 بدون ترخيص.



وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 350 منشأة تبين أن 51 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

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وقالت الدكتورة لمياء سلامة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 198 محضرًا وسحب 99 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1310 كيلو من أغذية متنوعة و 292 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغيير في الخواص الطبيعية.



وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

أعلنت صحة الدقهلية عن إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل لنحو 343 ألفا و999 طالبا، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بانطلاق حملات فى المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم.

وأشاد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بإنجازات إدارة الصحة المدرسية خلال أكتوبر الماضى تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية مشددًا على استمرار تواجد الفرق الطبية المتخصصة داخل المدارس والحضانات.

وكشفت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، عن إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل لنحو 343 ألفا و999 طالبًا حتى الآن إلى جانب تكثيف المرور على المنشآت التعليمية لتصل إلى 2153 جولة تفقدية وعقد نحو 21 ألفا 957 ندوة تثقيفية.

من جانبها أوضحت الدكتورة ولاء السعيد مدير إدارة السن المدرسي أنه تم تطعيم 149 ألفا و568 طالبا ضد الإلتهاب السحائي، أما فيما يتعلق بالثنائى فقد جرى تطعيم 225 ألفا و417 طالبا.