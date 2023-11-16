الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

رياضة البحيرة تنفذ ندوة بعنوان الصحة الإنجابية للفتيات برشيد (صور)

ندوة بعنوان الصحة
ندوة بعنوان الصحة الإنجابية للفتيات برشيد، فيتو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إدارة البرامج الثقافية والتطوعية بالأمس الأربعاء ندوة مهمة بعنوان "الصحة الإنجابية للفتيات"، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التثقيفية التي تستهدف الشباب والفتيات في المنطقة. 

ندوة بعنوان الصحة الإنجابية للفتيات برشيد، فيتو 
ندوة بعنوان الصحة الإنجابية للفتيات برشيد، فيتو 
ندوة بعنوان الصحة الإنجابية للفتيات برشيد، فيتو 
ندوة بعنوان الصحة الإنجابية للفتيات برشيد، فيتو 


وتهدف هذه الندوة إلى توعية الفتيات بأهمية الصحة الإنجابية وتزويدهن بالمعلومات الضرورية للحفاظ على صحتهن الجنسية والإنجابية، وتضمنت محاضرات وعروض توعوية تناولت مواضيع مثل النظام الغذائي الصحي، وأهمية ممارسة الرياضة، والوقاية من الأمراض الجنسية، وأساليب التعامل مع التغيرات الجسدية والنفسية خلال فترة المراهقة.

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وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود شاملة لتحسين الظروف المعيشية والإجتماعية والثقافية لأهالي مشروعات "بديل العشوائيات" في منطقة الكسارة برشيد، ومن المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات والندوات في المستقبل لتعزيز الوعي الثقافي وتمكين الشباب والفتيات في المنطقة وتوفير فرص لتطويرهم وتحقيق حياة كريمة.

ندوة بعنوان الصحة الإنجابية للفتيات برشيد، فيتو 
ندوة بعنوان الصحة الإنجابية للفتيات برشيد، فيتو 
ندوة بعنوان الصحة الإنجابية للفتيات برشيد، فيتو 

وصرح إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بأن القضاء على المناطق العشوائية بالبحيرة، والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات.

وأكد أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان تلك المناطق التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة، من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها وإشعارهم بأنهم أبناؤنا وجزء من  مستقبل الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الفعاليات التي سيتم تنفيذها بالمناطق بديلة العشوائيات بمنطقة الكسارة برشيد ستشمل العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضة وايضا التدريبية الحرفية وريادة الأعمال.


ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبهدف تحقيق حياة كريمة لأهالي مشروعات "بديل العشوائيات" ورفع مستوى الوعي الثقافي في منطقة الكسارة برشيد، وذلك في سياق توجه الدولة نحو تفعيل وتكثيف الأنشطة الموجهة للمجتمعات الجديدة بمناطق بديل العشوائيات لعمل نقلة نوعية تناسب النقلة المكانية على مستوى الوعي وممارسة الفنون والرياضة. 

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رياضة البحيرة ندوة الصحة الإنجابية رشيد مديرية الشباب والرياضة

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