الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

نائب محافظ البحيرة تكرم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تقديرا لمجهوداته

تكريم وكيل وزارة
تكريم وكيل وزارة الصحة بالبحيرة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكريم الأستاذ الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بمنحه درع محافظة البحيرة، وشهادة تقدير، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة خلال الفترة الماضية، والسعي المستمر لتحقيق أفضل معدلات الأداء، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال رئاستها لإجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة بحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة،و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية، وذلك بقاعة الإجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى. 

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وعلى هامش إجتماع المجلس التنفيذي وفى ضوء خطة المحافظة لتشجيع العناصر المتميزة، قامت نائب محافظ البحيرة بتكريم عدد من العاملين بالوحدات المحلية لمراكز وادى النطرون وكفر الدوار وأبو المطامير وشركة مياه البحيرة، وذلك لمشاركتهم فى مجابهة السيول بمحافظة مطروح أكتوبر 2023، كما قامت بتكريم عدد من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والسعي المستمر لتحقيق أفضل المعدلات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 

 

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تكريم البحيرة دمنهور الصحة المحافظ

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