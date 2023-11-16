الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

بعد مناشدة الرئيس السيسي، نقل الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل للعلاج في معهد ناصر بالقاهرة

الطفل عبدالله كحيل،فيتو
الطفل عبدالله كحيل،فيتو

 تنقل سيارات الإسعاف المصرية الطفل عبد الله كحيل بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

 

ووصل عبد الله كحيل إلى معبر رفح، وتم توفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية.

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

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وكان الطفل الفلسطيني ناشد الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر قائلا: “بطلب من المصريين معالجة رجلي.. ليه بتقطعوها خلوني أمشي زي قبل كده”.

 

واستجاب الرئيس السيسي لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى وجاري نقله من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر.

 

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