رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتابع اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول
أجري اليوم الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، جولة تفقد خلالها لجان اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني لجميع كليات الجامعة
وقد شهدت جميع اللجان انتظام تام من حيث التنظيم، وتواجد فريق طبي مجهز لمتابعة انعقاد الاختبارات، ومتابعة جميع عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية وأستاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب، وتابع سيادته العيادات الطبية للاطمئنان على ومدى جاهزيتها
كما تفقد فرش وتجهيز لجان الاختبارات بالمباني الجديدة التي انضمت لجامعة المنصورة الجديدة هذا العام واطمأن سيادته على تجهيزها الكامل لاستقبال الاختبارات.
وقد رافقه في الجولة الدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم، الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة هالة المرصفاوي عميد كلية الطب، الدكتورة ناهد العناني عميد كلية الصيدلة، والدكتورة سوزي فايز مدير برنامج الطب والجراحة، وأ.د إيمان سعيد مدير برنامج فارم دي الصيدلة الإكلينيكية، الدكتورة أيه الزغبي، الدكتورة إبراهيم عطية، الدكتور عمر الذكي بكلية علوم وهندسة الحاسب.
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