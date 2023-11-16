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منوعات

جامعة آسيوية تمنح الطالبات أجازة خاصة، لهذا السبب

تايلاند، فيتو
تايلاند، فيتو

في آسيا، قررت جامعة تايلاندية مرموقة الموافقة على إعطاء "إجازة خاصة بالدورة الشهرية" للطالبات اللواتي يعانين من مشاكل صحية، في قرار هو الأول من نوعه في جامعات تايلاند.

الغياب عن الدراسة

ومن المقرر أن تسمح جامعة تاماسات في باثوم ثاني التي تبعد عشرات الكيلومترات شمال بانكوك، للطالبات اللواتي يعانين آلامًا خلال الدورة الشهرية مصحوبة بصداع وتعب، بالغياب عن الدراسة من دون أن يؤثّر ذلك على علاماتهنّ.

ونال هذا القرار خلال الأسبوع الماضي موافقة اللجنة الأكاديمية في الجامعة، لتصبح جامعة تاماسات بذلك أول مؤسسة تعليمية في المملكة تمنح طالباتها الحق في "إجازة خاصة بالدورة الشهرية".

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منح الطالبات إذنًا بالغياب

وسجل اتحاد الطلاب في بيان نشره عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "يود القسم الأكاديمي أن يطلب تعاون الكليات والمعاهد والمدارس لمنح الطالبات إذنًا بالغياب عن الدراسة خلال الدورة الشهرية".

أكثر الجامعات تقدمًا

وتعتبر تاماسات، ثاني أقدم جامعة في تايلاند، إحدى أكثر الجامعات تقدمًا في المملكة.. وتشتهر باختصاصيها في العلوم السياسية والقانون.

وسنت عدد من الدول قوانين تتيح للنساء أخذ إجازة خلال الدورة الشهرية، بينها اليابان وإندونيسيا وإسبانيا. 

وهناك دول أخرى، بدأ أصحاب العمل يعطون إجازات مماثلة للموظّفات من دون أن يكونوا مُلزمين بذلك قانونًا.

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