الخميس 16 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

طفل غزة للمصريين: بطلب معالجة رجلي ليه بتقطعوها خلوني أمشي، والرئيس يستجيب

طفل غزة المصاب، فيتو
طفل غزة المصاب، فيتو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي  باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

وكان الطفل الفلسطيني ناشد الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر قائلا: بطلب من المصريين معالجة رجلي.. ليه بتقطعوها خلوني أمشي زي قبل كده.

واستجاب الرئيس السيسي لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، وجار نقله من قطاع غزة لتلقى العلاج في مصر.

وفي سياق آخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتحسين قدرتها على الاستجابة، بفاعلية وكفاءة، لسد الفجوة التمويلية التنموية للدول النامية.

كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية، بمشاركة القطاع الخاص، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم، والتضامن الاجتماعي. وعرضت الدكتورة "رانيا المشاط" كذلك مستجدات العمل في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحشد التمويلات المطلوبة، وآليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي، بما يُمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والصمود أمام أية أزمات دولية مقبلة، لاسيما من خلال استحداث آليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة، إلى جانب الاستفادة على أفضل نحو من الآليات القائمة
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الرئيس عبد الفتاح السيسي معبر رفح الرئيس السيسي

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