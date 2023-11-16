الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري الإيطالي، 5 أهداف حصيلة إمبولي بعد الجولة الـ12

إمبولي بالدوري الإيطالي،
إمبولي بالدوري الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، أحرز إمبولي عدد 5 أهداف ققط خلال الجولات الـ 12 الأولي من الدوري الإيطالي ليسجل الأضعف هجوما بين أندية الكالتشيو.

ويأتي فيرونا في المرتبة الثانية للأضعف هجوما في الدوري الإيطالي بعدما أحرز عدد 7 أهداف  في الجولات الـ 12 الأولى.

وعلى صعيد متصل استقبل فريقا ساليرنيتانا وكالياري عدد 24 هدفا في مرمى كل منهما، ليتواجد الثنائي في المرتبة الأولى للفرق الأكثر استقبالا للأهداف والأضعف من الناحية الدفاعية في الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن.

Advertisements

ترتيب الدوري الإيطالي 

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور الجولة الـ 12 من الكالتشيو وقبل فترة التوقف الدولي.

ويحتل انتر ميلان قمة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة ويليه يوفنتوس ثانيا برصيد 29 نقطة ثم ميلان ثالثا برصيد 23 نقطة ثم نابولي حامل لقب النسخة الماضي في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.  

ترتيب الدوري الإيطالي

1- انتر ميلان 31 نقطة
2- يوفنتوس 29 نقطة
3- ميلان 23 نقطة
4- نابولي 21 نقطة
5- أتلانتا 20 نقطة
6- فيورنتينا 20 نقطة
7- روما 18 نقطة
8- بولونيا 18 نقطة
9- مونزا 17 نقطة
10- لاتسيو 17 نقطة
11- تورينو 16 نقطة
12- فروسينوني 15 نقطة
13- جنوى 14 نقطة
14- ليتشي 14 نقطة
15- ساسولو 12 نقطة
16- أودينيزي 11 نقطة
17- إمبولي 10 نقاط
18- كالياري 9 نقاط
19- هيلاس فيرونا 8 نقاط
20- ساليرنيتانا 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 

وعلى صعيد متصل يتصدر لاوتارو مارتينيز نجم انتر ميلان ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مرور الجولة الـ 12 من الكالتشيو الايطالي  بفارق 5 أهداف عن أقرب المنافسين.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان: 12 هدفا
2- اوليفيه جيرو لاعب ميلان: 7 أهداف
3- أندريه كولباني لاعب مونزا: 6 أهداف
3- فيكتور أوسيمين لاعب نابولي: 6 أهداف
3- روميلو لوكاكو لاعب روما: 6 أهداف
3- نيكولاس جونزاليس لاعب فيورنتينا: 6 أهداف
4- ماتياس سوليه لاعب فروسينوني: 5 أهداف
4- جيانلوكا سكاماكا لاعب أتلانتا  : 5 أهداف
4- ألبرت غودموندسون لاعب جنوى: 5 أهداف
4- جياكومو بونافنتورا لاعب فيورنتينا: 5 أهداف
4- دومينيكو بيراردي لاعب  ساسولو: 5 أهداف
4- ماتيو بوليتانو لاعب نابولي: 5 أهداف
4- هاكن كالهانجولو لاعب انتر ميلان: 5 أهداف

أتالانتا يفوز بثلاثية نظيفة علي إمبولي ويصعد للمركز الرابع في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، تعادل أودينيزي مع جنوى، وفوز بولونيا على إمبولي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الإيطالي امبولي الكالتشيو فيرونا كالياري ساليرنيتانا إنتر ميلان

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يفوز على فروسينوني 0/2 وينتزع الصدارة

روما يتعادل سلبيا أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي في مباراة البطاقات الصفراء

الدوري الإيطالي، لاتسيو يتعادل سلبيًا مع روما

يوفنتوس يجتاز عقبة كالياري ويتصدر الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

أسامة بن لادن يعود برسالة صادمة عن حرب غزة ترعب الأمريكان (فيديو)

بيان عاجل من سرايا القدس بشأن مجمع الشفاء في قطاع غزة

أبرزها السكر، تدخل عاجل من الحكومة لوقف ارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسية

زغلول صيام يكتب: لماذا النفخ في لقاء جيبوتي؟!

10 قرارات عاجلة من مجلس الوزراء في اجتماع اليوم، تعرف عليها

مصرع سيدة إثر حريق شقة فى مصر الجديدة

رد فعل مفاجئ من بيومي فؤاد بعد غلق صفحته على فيس بوك بأيام

استمرار الذهب في الصعود يثير التساؤلات حول مستقبله.. وخبراء: توقعات بمزيد من الارتفاعات.. وهذا أفضل وقت للشراء

Advertisements

منوعات

المزيد

جامعة آسيوية تمنح الطالبات أجازة خاصة، لهذا السبب

دراسة علمية تكشف درجة حرارة الكرة الأرضية بعد 80 عاما

حالة واحدة بين كل 5 ملايين، حامل في توأم كل منهما ينمو في رحم

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

نقص السكر ينذر بأزمة كبيرة بالصناعات الغذائية، والمصانع تطالب بتدخل عاجل

المزيد

انفوجراف

لسه الأغاني ممكنة.. مطربون دعموا القضية الفلسطينية بالكلمة والموسيقى (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث غير صحيحة عن موت الفجأة

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بقرب السفر إلى الأراضي المقدسة

المزيد
الجريدة الرسمية