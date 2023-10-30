أتالانتا يفوز بثلاثية نظيفة علي إمبولي ويصعد للمركز الرابع في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، حقق فريق أتالانتا الفوز بثلاثية نظيفة خارج أرضه على فريق إمبولي، المباراة التي أقيمت في الجولة العاشرة من الكالتشيو علي ملعب كارلو كاستيلاني معقل فريق إمبولي.

أهداف المباراة

تقدم سكاماكا بالهدف الأول لفريق أتالانتا في الدقيقة الخامسة.

وضاعف كومبنييرز النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 29.

ثم عاد سكاماكا ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 51.

تشكيل أتالانتا

حراسة المرمي: موسو

خط الدفاع: سكالفيني، ديمسيتي، كولاسيناك

Advertisements

خط الوسط: هاتيبور، دي رون، ايديرسون، روجيري

خط الهجوم: كووبميينيرز، لوكمان، سكاماكا

تشكيل إمبولي

حراسة المرمي: بيريشا

خط الدفاع: إيبوهي، والوكيفتش، لوبيرتو، كاكاس

خط الوسط: مارين، جراسي، مالح

خط الهجوم: كامبياجي، كابوتو، كانسيليري

تعليق نجم يوفنتوس على إيقافه 7 أشهر

علق الإيطالي نيكولو فاجيولي، لاعب يوفنتوس، لأول مرة عقب قرار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بإيقافه، بعد ثبوت تورطه في فضيحة مراهنات.

وقرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميا، إيقاف نيكولو فاجيولي 7 أشهر.

وقال فاجيولي في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "فكرت في البدء بالاعتذار لجماهير يوفنتوس وجميع مشجعي كرة القدم حول العالم بعد هذا الخطأ".

وأضاف: "لكنني صدمت من القصص المزيفة في الصحف المليئة بالتفاصيل غير الحقيقية، فقط ليجعلونني في موضع سيئ. سأوضح قريبًا كل شيء".

وحاول فاجيولي تخفيف عقوبته بكل ما أمكنه، وسلم نفسه للسلطات حيث اعترف بخطئه.

ومن الناحية الفعلية، لا يزال الحظر "رسميًا" لمدة 12 شهرًا، لكن 5 منها ستتم تغطيتها ببدائل العلاج والظهور العلني.

ومن شروط تخفيف العقوبة خضوع اللاعب للعلاج من إدمان المراهنات لـ 6 أشهر على الأقل.

كما سيظهر ما لا يقل عن 10 مرات على مدار 5 أشهر لبيان وضعه ومساعدة الآخرين بتجنب الوقوع في فخ المراهنات أو إعانتهم للتعافي من إدمانه.

وتم تغريم فاجيولي 12500 يورو أيضًا لخرقه المادة 24 من قانون العدالة الرياضية، الذي يحظر المراهنة على أحداث كرة القدم التي ينظمها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أو الاتحاد الأوروبي والفيفا.