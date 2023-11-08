دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يخطف فوزًا قاتلًا من سالزبورج

دوري أبطال أوروبا، انتهت مباراة ريد بول سالزبورج النمساوي مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بفوز الإنتر 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ريد بول أرينا، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر ميلان في مرمى سالزبورج في الدقيقة 85 من ضربة جزاء.

تشكيل إنتر ميلان أمام سالزبورج

حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: بيسيك – أتشيربي – باستوني.

الوسط: ماتيو دارميان – فراتيسي – تشالهان أوجلو – مخيتاريان – كارلوس أوجوستو.

الهجوم: ماركوس تورام – أليكسيس سانشيز.

إنتر ميلان، فيتو

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج

جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونخ

بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد

سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد

لانس 1-1 إيندهوفن

مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن

أشبيلية 1-2 أرسنال

يونيون برلين 0-1 نابولي

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فينورد 3-1 لاتسيو

برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك

سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد

يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي

لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا

رويال أنتويرب1-4 بورتو

نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-0 ميلان