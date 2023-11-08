الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يخطف فوزًا قاتلًا من سالزبورج

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

دوري أبطال أوروبا، انتهت مباراة ريد بول سالزبورج النمساوي مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بفوز الإنتر 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ريد بول أرينا، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر ميلان في مرمى سالزبورج في الدقيقة 85 من ضربة جزاء.

تشكيل إنتر ميلان أمام سالزبورج 

حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: بيسيك – أتشيربي – باستوني.

الوسط: ماتيو دارميان – فراتيسي – تشالهان أوجلو – مخيتاريان – كارلوس أوجوستو.

الهجوم: ماركوس تورام – أليكسيس سانشيز.

إنتر ميلان، فيتو 

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج 
جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونخ 
بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد 
سبورتنج براجا 1-2  ريال مدريد 
لانس 1-1 إيندهوفن 
مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن 
أشبيلية 1-2 أرسنال 
يونيون برلين 0-1 نابولي

Advertisements

فينورد 3-1 لاتسيو
برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك 
سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد 
يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي 
لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا 
رويال أنتويرب1-4 بورتو 
نيوكاسل يونايتد  0-1 بروسيا دورتموند 
باريس سان جيرمان 3-0 ميلان

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إنتر ميلان دوري ابطال اوروبا ريد بول سالزبورج سالزبورج لاوتارو مارتينيز

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، تعادل مثير بين نابولي ويونيون برلين

سوسيداد يطيح ببنفيكا خارج دوري أبطال أوروبا

ميلان يحقق أرباحا طائلة بالفوز على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يفوز على نيوكاسل 0/2 ويتصدر المجموعة

الأكثر قراءة

أول قرار من إدارة الزمالك بعد الصعود لنهائي كأس مصر

مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى، التفاصيل الكاملة

حقيقة فيديو فلسطينيين يمثلون أنهم قتلوا في غزة

آخر تطورات عطل منصة "شاهد" بعد انقطاع خدمتها

الرئيس التنفيذي لبيراميدز يهاجم التحكيم بعد الخسارة أمام الزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية، خسائر بالجملة لآية سماحة و"شاهين" ينقذها

هالة صدقي: بحترم حرص بيومي فؤاد وغيرته على فنه

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة 29 صوماليًا وتشرد نحو 300 ألف جراء فيضانات مفاجئة

هالة صدقي تتحدث عن مساعدتها لأهالي غزة بعد الهجوم الإسرائيلي (فيديو)

بسمة رمضان، طالبة من بني سويف تفوقت على العرب والأفارقة في رفع الأثقال

الحكومة توافق على إلحاق طالب بـ "السادس الابتدائي" للدراسة بكلية العلوم بدمياط

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الاربعاء 8-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 08-11-2023 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بحدوث مصيبة مرض أو فقر أو دين

أستاذ فقه بجامعة الأزهر: الجوارب الشفافة لا يجوز المسح عليها أثناء الوضوء

هل هناك سيئة جارية؟.. خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية