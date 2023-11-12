الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يفوز على فروسينوني 0/2 وينتزع الصدارة
حقق فريق إنتر ميلان الفوز على نظيره فروسينوني بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب جوزيبي مياتزا، في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.
سجل فيديريكو ديماركو في الدقيقة 43، وهاكان كالهانوجلو في الدقيقة 48 هدفي إنتر ميلان في شباك فروسينوني.
وبهذا الفوز يرفع إنتر ميلان رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.
تشكيل إنتر ميلان أمام فروسينوني
وضم تشكيل إنتر ميلان كالتالي:
يان سومير، ماتيو دارميان، أتشيربي، باستوني، دومفريس، باريلا، كالهانوجلو، مخيتاريان، ديماركو، تورام، لاوتارو.
تشكيل فروسينوني ضد إنتر ميلان
في المقابل، ضم تشكيل الضيوف كالآتي:
توراتي، أويونو، أوكولي، مونتيريسي، ليرولا، بارينيكيا، مازيتيلي، ماركيزا، سوليه، رينيير، مارفين كوني.
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