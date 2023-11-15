الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

أبرز تصريحات روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر أمام جيبوتي

تصريحات فيتوريا في
تصريحات فيتوريا في المؤتمر الصحفي لمباراة جيبوتي، فيتو

منتخب مصر، عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي، للحديث عن مباراة الفراعنة أمام جيبوتي، المحدد لها مساء غد الخميس في الجولة الإفتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت أبرز تصريحات فيتوريا في المؤتمر الصحفي على النحو التالي:

وقال فيتوريا: يجب أن تكون بداية منتخب مصر قوية أمام جيبوتي، ونتطلع لتحقيق الفوز وتقديم أداء يسعد الجماهير المصرية.

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وتابع البرتغالي: مباراة جيبوتي هي بداية مرحلة جديدة الجميع يعلم هدفنا فيها وهو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

رسالة فيتوريا لجماهير مصر

أضاف فيتوريا: "أتمنى أن أرى حضورا جماهيريا كبيرا غدا، خاصة وأننا نقوم بواجبنا والذي يتمثل في اللعب بحماس من أجل تحقيق الفوز".

أشار فيتوريا، "الوقت أمامنا ضيق وبعد مباراة  جيبوتي سنخوض رحلة سفر طويلة قبل مواجهة سيراليون، وأملك خبرة كبيرة كمدرب وواجهت العديد من المواقف من بينها تفوق الفرق الصغيرة على الكبيرة".

وأردف: "نسعى للفوز بأكبر عدد من المباريات من أجل الحصول على صدارة المجموعة والتأهل لنهائيات كأس العالم 2026".

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي غدا الخميس ١٦ نوفمبر، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

 وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المباريات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.

 

محمد النني في المؤتمر الصحفي لمباراة جيبوتي، فيتو

 

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.

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