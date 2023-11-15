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رياضة

تاريخ مواجهات مصر وجيبوتي قبل مواجهة الغد

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

يواجه منتخب مصر نظيره جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الخميس على ملعب ستاد القاهرة.

وفي التقرير التالي نعرض لكم تاريخ مواجهات مصر وجيبوتي قبل مواجهة الغد: 

 تاريخ مواجهات مصر وجيبوتي قبل مواجهة الغد

تقابل منتخب مصر مع نظيره جيبوتي مرتين فقط في تاريخهم واستطاع الفراعنة الفوز في كلتا المباراتين بنتيجة 4-0 ذهابا وإيابا.

وكانت تلك المباراتين في عهد المدرب حسن شحاته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2010 والذي توج بها المنتخب المصري في أنجولا.

 

 

 

تصريحات محمد النني

وقال محمد النني في المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر أمام جيبوتي، إنه حزين جدا بسبب ضعف الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، وتمنى أن يكون الحضور كبيرا في مباراة جيبوتي غدًا في افتتاحية تصفيات كأس العالم.

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وتابع النني: «بنزعل جدا من عدم حضور الجماهير.. لما بنكون في أي دولة الجزائر أو تونس أو منتخب صغير بيكون الاستاد مليان شايف إن ده أمر مش كويس لما نلعب في بلدنا وميكونش فيه جمهور.. نتمنى الاستاد يمتلئ من جديد بالجماهير لأننا نحصل على القوة من هؤلاء المشجعين وأتمنى يكون الاستاد مليان أمام جيبوتي ويكونوا بجوارنا في مباراة غدا».

وعن إمكانية عقد جلسات مع زملائه لتحفيزهم والشد من أزرهم قبل انطلاق مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، رد النني بأن جميع لاعبي منتخب مصر، لا يحتاجون مثل هذه الجلسات، فجميعهم يعلم تماما حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وجميعهم يملكون ما يكفي من الطموحات والدوافع التي تفرض عليهم أقصى طاقة من الجهد لديهم من أجل التأهل لكأس العالم، ولأنه سيضاف لسيرتهم الذاتية وتاريخهم الكروي.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي غدا الخميس ١٦ نوفمبر، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

 وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المباريات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.

محمد النني في المؤتمر الصحفي لمباراة جيبوتي، فيتو

 

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