الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

فيتوريا يعلق على الرقابة الشديدة لمحمد صلاح وكيفية الاستفادة منها

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

منتخب مصر، علق روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على أداء محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ورد روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي، على طريقة التخلص من الاعتماد فقط على محمد صلاح، قائلا: “إحنا منتخب جماعي، بنستغل المساحات اللي بتكون موجودة لما بيكون فيه رقابة شديدة على صلاح”.

وتابع: المساحات دي بتساعد زملائه إنهم يتحركوا ويسجلوا ولا نعتمد على فرد معين في المنتخب.

واضاف: محمد صلاح أفضل اللاعبين على المستوى العالمي عندما يكون هناك رقابة قوية على لاعب معين سيكون هناك بالتأكيد مساحات في أرضية الملعب.

 

حرص اتحاد الكرة المصري، على تحفيز عشاق وجماهير منتخب مصر من أجل الحضور إلى استاد القاهرة اليوم الخميس من أجل دعم ومساندة الفراعنة في أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي تجمعه أمام نظيره منتخب جيبوتي.

وطرح اتحاد الكرة هدية خاصة للجماهير التي ستحضر لمؤازرة الفراعنة في مباراة جيبوتي، حيث أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيتم السحب على عدد من التيشرتات الخاصة بالمنتخب الوطني موقعا عليها من جميع لاعبي الفريق.

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قميص منتخب مصر، هدية اتحاد الكرة للجماهير، فيتو 

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل ١٦ نوفمبر الجاري وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المباريات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح الخميس الماضي، القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
أحمد الشناوي 
محمد هاني
عمر كمال 
علي جبر 
محمد عبد المنعم
أحمد سامي
رامي ربيعة
محمد حمدي
أحمد فتوح 
طارق حامد
مروان عطية
محمد النني
أمام عاشور
أحمد سيد زيزو 
محمود حمادة 
حمدي فتحي
محمد صلاح
مصطفي فتحي
مصطفي محمد
محمد شريف
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش 
حسين الشحات.

 

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منتخب مصر منتخب مصر الوطنى موعد مباراة منتخب مصر مواجهة جيبوتي نهائيات كأس العالم 2026

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