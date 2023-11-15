لحظة تفجير عبوات ناسفة في جرافتين عسكريتين إسرائيليتين بمخيم جنين (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مشاهد لتفجيرها عبوات ناسفة شديدة الانفجار في جرافتين عسكريتين إسرائيليتين، وإصابة من بداخلهما خلال الاقتحام الأخير لمخيم جنين في 9 نوفمبر.

تفجير عبوات ناسفة

ونشرت "سرايا القدس - كتيبة جنين" مقطع فيديو يظهر "مشاهد لتفجير عبوات ناسفة شديدة الانفجار في جرافتين عسكريتين وإصابة من بداخلهما وإجبار الاحتلال على إخراجهما من الخدمة خلال الاقتحام الأخير لمخيم جنين في التاسع من الشهر الجاري".

#فيديو | مشاهد لتفجير عبوات ناسفة شديدة الإنفجار في جرافتين عسكريتين وإعطابها وإصابة من بداخلها وإجبار الإحتلال على إخراجها من الخدمة خلال الإقتحام الأخير لمخيم جنين في التاسع من الشهر الجاري pic.twitter.com/twhn56u4Lb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 15, 2023

كما عرضت "سرايا القدس" اليوم مشاهد من "قصفها التحشدات العسكرية المتوغلة في نتساريم ومحيط عمارة بكرون" في غزة بصواريخ "بدر1".

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وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11500 ألف شهيد، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 368 جنديا إسرائيليا.