سرايا القدس تنشر فيديو لأسيرتين إسرائيليتين تشكران المقاومة وتطالبان نتنياهو بترك السلطة (فيديو)

عرضت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو لأسيرتين إسرائيليتين جديدتين.



سرايا القدس تعرض فيديو لأسيرتين



وفي الفيديو اتهمت الأسيرتان نتنياهو بتعريض حياتهما للخطر بالقصف المتواصل وقطع الماء والكهرباء والغذاء، وتشكران سرايا القدس على الاهتمام والمعاملة.

وقالت إحدى الأسيرات: "إن نتنياهو هو المسئول عن التدمير والتخريب وكل شيء سيئ وقتل الأطفال وتعذيب الناس والأبرياء".

🎥- #سرايا_القدس تعرض فيديو لأسيرتين إسرائيليتين جديدتين.

الأسيرتان تتهمان #نتنياهو بتعريض حياتهما للخطر بالقصف المتواصل وقطع الماء والكهرباء والغذاء، وتشكران سرايا القدس على الاهتمام والمعاملة، حسبما قالتا في الفيديو pic.twitter.com/VV1l9HOW9s — عربي بوست (@arabic_post) November 9, 2023



وقالت الأسيرة الإسرائيلية: "لقد حان الوقت أن يترك نتنياهو السلطة، وأكدت أن المقاومة الفلسطينية عاملتهم بطريقة جيدة جدا ومعاملة حسنة وقدموا لهم كل شيء".

Advertisements

وكان الناطق الرسمي باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أعلن في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن استعداد حركة الجهاد الإسلامية الإفراج عن رهينتين إسرائيليتين هما:" امرأة تدعى حنا كاتسير والفتى ياغيل يعقوب لأسباب إنسانية".



سرايا القدس تستعد للإفراج عن أسيرين



وقال أبوحمزة في بيانه: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم أماكن تواجد أسراه ويوقع بينهم عددا من القتلى".



ومن جانبه، ذكر البيت الأبيض في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن إسرائيل تبدأ في تطبيق هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات يوميا شمال قطاع غزة.

هدنة إنسانية في قطاع غزة





وقال البيت الأبيض في بيانه: "نعتقد أن الهدنة المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأفادت شبكة العربية الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم الخميس، إنه لا يخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أشار إلى إمكانية تنفيذ هدنة تكتيكية للأغراض الإنسانية، وذلك وفق تعبيره.

تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب



والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة «رويترز» الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في قطاع غزة قد يساعد في تأمين إطلاق سراح بعض المحتجزين.

ومن جهتها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار في غزة بعيدًا عن قضية الرهائن والأسرى.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن مساء الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مناقشة هدن تكتيكية بقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.



وفي سياق التطورات المتسارعة للأحداث، قال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن الحركة تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني، مضيفا: "لدينا جذور في كل الحالة الفلسطينية".