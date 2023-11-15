الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 1200 مجزرة في غزة وارتقاء 11500 شهيد

أخبار غزة الآن، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 1200 مجزرة في القطاع منذ بداية الحرب حتى الآن.

عدد شهداء غزة

وأضاف خلال بيانه منذ قليل: أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 11500 شهيد فلسطيني بينهم 4710 أطفال.



خروج المستشفيات في غزة عن الخدمة

ولفت إلى أن هناك 25 مستشفى و52 مركزا صحيا خرجوا عن الخدمة في غزة جراء القصف الإسرائيلي.



جريمة جديدة للاحتلال غدا

وتابع البيان: نحن على أعتاب جريمة جديدة بالإعلان عن قطع الاتصالات غدا بسبب نقص الوقود، مشيرًا إلى تدمير 95 مقرا حكوميا في الغارات الإسرائيلية على غزة.



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فتح معبر رفح

وطالب مكتب الإعلام الحكومي بغزة، بفتح معبر رفح بشكل دائم.



ويصوت اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي على مسودة قرار يدعو إلى فرض هدنة إنسانية في غزة.

وقال دبلوماسيون: إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت، في وقت لاحق الأربعاء، على مسودة قرار يدعو إلى فرض هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة، وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات.

مسودة قرار يدعو إلى فرض هدنة إنسانية في غزة

وذكر بعض الدبلوماسيين أنهم يتوقعون أن يعتمد المجلس، الذي يضم في عضويته 15 دولة، القرار، لكن من المرجح أن تمتنع بعض الدول عن التصويت.



ويلزم أي قرار الحصول على تسعة أصوات على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.