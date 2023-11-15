الصحة الفلسطينية: الصمت الكامل لبعض الدول شجع الاحتلال على جريمة مجمع الشفاء

ووجهت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكلية، اليوم، تحذيرا من مجزرة قد ترتكب داخل مستشفى الشفاء، بعد اقتحامها من قبل جيش الاحتلال، مع الساعات الأولى لفجر الأربعاء.

وقالت مي الكلية، في بيان، صادر عنها، إن "الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي يتحملون المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية والنازحين في مجمع الشفاء الطبي، محذرة من مجزرة قد ترتكب داخله.

اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء الطبي بغزة

وأشارت وزير الصحة الفلسطينية، إلى أن "التحرك الخجول وكذلك الصمت الكامل لبعض الدول شجعت الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المجمع الطبي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

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ولفتت وزيرة الصحة بالسلطة الفلسطينية، إلى أن جيش الاحتلال قتل 198 طبيبًا وممرضًا ومسعفًا، واستهدف 55 سيارة إسعاف، وأخرج 25 مستشفى عن الخدمة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وشدد على إنه من الضرورة التحرك الفاعل والسريع لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية والنازحين، وتأمينهم، وتحييدهم عن أي تحركات عسكرية، وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الاف المرضى والنازحين داخل مستشفى الشفاء الطبي

واقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن آلاف المرضى والمصابين والنازحين، والعشرات من جثث شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.



وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، زعم مسؤول في جيش الاحتلال إن القوات عثرت على أسلحة و"بنية تحتية خاصة بعناصر المقاومة" خلال مداهمة في منطقة واحدة محددة داخل مستشفى الشفاء.



وأضاف المسؤول، في تصريحات للصحفيين، أنه لم يحدث أي قتال داخل مجمع المستشفى بعد أن وصل الجنود خلال الليل، كما لم يقع أي احتكاك مع الطواقم الطبية أو المرضى الذين قال إنهم موجودون في قسم آخر من المجمع.



في مقابل ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس إن "جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على العديد من المرضى والجرحى والنازحين وعدد من الطواقم الطبية والتمريضية داخل مجمع الشفاء الطبي".



واتهم المكتب الجيش الإسرائيلي "بإجبار المتواجدين في المستشفى على خلع ملابسهم ووجهوا لهم الإهانة والشتائم، وطلبوا من الطواقم الطبية النزول من أماكن عملهم في المباني الطبية من أجل إجراء التحقيق معهم تحت تهديد القتل بالسلاح".

