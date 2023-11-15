الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الصحة الفلسطينية: الصمت الكامل لبعض الدول شجع الاحتلال على جريمة مجمع الشفاء

مستشفى الشفاء، فيتو
مستشفى الشفاء، فيتو

ووجهت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكلية، اليوم، تحذيرا من مجزرة قد ترتكب داخل مستشفى الشفاء، بعد اقتحامها من قبل  جيش الاحتلال، مع الساعات الأولى لفجر الأربعاء.

وقالت مي الكلية، في بيان، صادر عنها، إن "الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي يتحملون المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية والنازحين في مجمع الشفاء الطبي، محذرة من مجزرة قد ترتكب داخله.

اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء الطبي بغزة

 

وأشارت وزير الصحة الفلسطينية، إلى أن "التحرك الخجول وكذلك الصمت الكامل لبعض الدول شجعت الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المجمع الطبي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

Advertisements

ولفتت وزيرة الصحة بالسلطة الفلسطينية، إلى أن جيش الاحتلال قتل 198 طبيبًا وممرضًا ومسعفًا، واستهدف 55 سيارة إسعاف، وأخرج 25 مستشفى عن الخدمة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وشدد على إنه من الضرورة التحرك الفاعل والسريع لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية والنازحين، وتأمينهم، وتحييدهم عن أي تحركات عسكرية، وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الاف المرضى والنازحين داخل مستشفى الشفاء الطبي

 

واقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن آلاف المرضى والمصابين والنازحين، والعشرات من جثث شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.


وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، زعم مسؤول في جيش الاحتلال إن القوات عثرت على أسلحة و"بنية تحتية خاصة  بعناصر المقاومة" خلال مداهمة في منطقة واحدة محددة داخل مستشفى الشفاء.


وأضاف المسؤول، في تصريحات للصحفيين، أنه لم يحدث أي قتال داخل مجمع المستشفى بعد أن وصل الجنود خلال الليل، كما لم يقع أي احتكاك مع الطواقم الطبية أو المرضى الذين قال إنهم موجودون في قسم آخر من المجمع.


في مقابل ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس إن "جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على العديد من المرضى والجرحى والنازحين وعدد من الطواقم الطبية والتمريضية داخل مجمع الشفاء الطبي".


واتهم المكتب الجيش الإسرائيلي "بإجبار المتواجدين في المستشفى على خلع ملابسهم ووجهوا لهم الإهانة والشتائم، وطلبوا من الطواقم الطبية النزول من أماكن عملهم في المباني الطبية من أجل إجراء التحقيق معهم تحت تهديد القتل بالسلاح".
 

إطلاق سراح 50 مدنيا مقابل هدنة 3 أيام، تفاصيل اتفاق بين حماس والاحتلال برعاية قطرية

حرب العصابات، تفاصيل خطة حماس لاستنزاف جيش الاحتلال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حماس مستشفى الشفاء اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء الطبي بغزة جيش الإحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي

مواد متعلقة

إطلاق سراح 50 مدنيا مقابل هدنة 3 أيام، تفاصيل اتفاق بين حماس والاحتلال برعاية قطرية

ما خيارات حماس لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة؟ خبير استراتيجى يجيب

الأكثر قراءة

تعرف على القيم الجديدة للتصالح في مخالفات البناء

خامنئي يحسم النقاش حول دخول إيران الحرب، ويبلغ هنية بالقرار

محمد النني يوجه رسالة عتاب لجماهير منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

بعد شهر على تطبيق المبادرة الحكومية، هذه أسعار السلع الغذائية بالأسواق

معتمد جمال يعلق على فوز الزمالك أمام توت عنخ آمون ويشيد بسامسون

طعن أمام القضاء الإداري على انتخابات نادي الزمالك الأخيرة

تفسير حلم خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقته بقرب زواجها وترقيتها فى العمل

مؤشر الدولار الأمريكي، هبوط حركة العملة الخضراء عالميا

Advertisements

منوعات

المزيد

محمد النني يوجه رسالة عتاب لجماهير منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

جمارك مطار القاهرة تعرض 28 سيارة في مزاد علني

فيلم الرعب Piper في دور العرض المصرية

جوديت فيريراس تشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

من 83 ألفا لـ 16.7 مليون يورو شهريا.. رواتب كريستيانو رونالدو خلال مشواره الكروي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقته بقرب زواجها وترقيتها فى العمل

منها 7 أدعية نبوية مأثورة، أكثر من 40 دعاء لشفاء المريض

تفسير حلم القصب في المنام وعلاقته بالحصول على المال

المزيد
الجريدة الرسمية