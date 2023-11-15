مجلس الأمن يصوت اليوم علي قرار يدعو لفرض هدنة إنسانية وفتح ممرات آمنة بغزة

يصوت اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي على مسودة قرار يدعو إلى فرض هدنة إنسانية في غزة.

وقال دبلوماسيون: إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت، في وقت لاحق الأربعاء، على مسودة قرار يدعو إلى فرض هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة، وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات.

مسودة قرار يدعو إلى فرض هدنة إنسانية في غزة



وذكر بعض الدبلوماسيين أنهم يتوقعون أن يعتمد المجلس، الذي يضم في عضويته 15 دولة، القرار، لكن من المرجح أن تمتنع بعض الدول عن التصويت.



ويلزم أي قرار الحصول على تسعة أصوات على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

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ودخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

العدوان الإسرائيلي على غزة



من ناحية اخرى طالب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن جريفيث، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات فورية "لكبح جماح المذبحة" الجارية في غزة، بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع الفلسطيني.



وقل جريفيث في بيان صدر عنه، إنه "بينما تبلغ المذبحة في غزة مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يواصل العالم مشاهدة ذلك في حال من الصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار ويموت الأطفال الخدج ويُحرم السكان بأكملهم من وسائل البقاء الأساسية، لا يمكن السماح باستمرار هذا الأمر".



وقبل وقت سابق من اليوم زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أنه فجر مبنى المجلس التشريعي في غزة بعد احتلاله من لواء جولاني.



مقتل ضباط وجنود في جيش الاحتلال



وفي السياق ذاته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين برتبة نقيب أثناء المعارك في شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، مما يرفع حصيلة القتلى في الهجوم البري في غزة إلى 48 عسكريًّا إسرائيليًّا.



وبحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الضابطان هما نائب قائد فرقة النقب 9217، ونائب قائد فرقة جيفاتي، كتيبة شاكيد.



وأضاف البيان: "أصيب ضابط قتال من لواء 82، الفرقة 7 وجندي من لواء شاكيد، بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة".



كما أُصيب جندي من الفوج 932 في لواء "ناحال" وقائد في مدرسة الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة.



ومنذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي شن العدوان على قطاع غزة، ولم ينجح في تحقيق أي مكاسب على الأرض، بل تكبد الكثير من الخسائر في الجنود والعتاد.