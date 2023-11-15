الأونروا: نحتاج 160 ألف لتر وقود يوميا في غزة

اعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين -الأونروا- مساء اليوم الأربعاء أن نقص الوقود ينذر بكارثة إنسانية في غزة، مشيرة إلى أن القطاع يحتاج إلى 160 ألف لتر يوميا.

ولفت المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في بيان أن الوكالة تحتاج إلى 160 ألف لتر من الوقود يوميا لتنفيذ عملياتها الإنسانية الأساسية في قطاع غزة.



160 ألف لتر من الوقود يوميًا في غزة



وجاء في البيان أيضا "هناك حاجة إلى المزيد من الوقود، نحن بحاجة إلى 160 ألف لتر من الوقود يوميًا للعمليات الإنسانية الأساسية، وأدعو السلطات الإسرائيلية إلى السماح فورًا بتزويد الكمية المطلوبة، وفقًا لما يقتضيه القانون الإنساني الدولي".



وطالب منسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن جريفيث، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات فورية "لكبح جماح المذبحة" الجارية في غزة، بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع الفلسطيني.



وقل جريفيث في بيان صدر عنه، إنه "بينما تبلغ المذبحة في غزة مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يواصل العالم مشاهدة ذلك في حال من الصدمة، بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار ويموت الأطفال الخدج، ويُحرم السكان بأكملهم من وسائل البقاء الأساسية، لا يمكن السماح باستمرار هذا الأمر".

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العدوان الإسرائيلي على غزة



ودخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع، مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

من ناحيته زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه"، وذلك بعد اقتحام الجيش مستشفى الشفاء في قطاع غزة.



القضاء علي حركة حماس



وأضاف نتنياهو، الذي تحدث خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية جنوب البلاد: "سنصل إلى حماس ونقضي عليها وسنعيد الرهائن"، مؤكدًا أنهما "مهمتان رئيسيتان" في الحرب.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال مسؤول في جيش الاحتلال إن القوات عثرت على أسلحة و"بنية تحتية خاصة بعناصر المقاومة" خلال مداهمة في منطقة واحدة محددة داخل مستشفى الشفاء.

وأضاف المسؤول، في تصريحات للصحفيين، أنه لم يحدث أي قتال داخل مجمع المستشفى بعد أن وصل الجنود خلال الليل، كما لم يقع أي احتكاك مع الطواقم الطبية أو المرضى الذين قال إنهم موجودون في قسم آخر من المجمع.

في مقابل ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس إن "جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على العديد من المرضى والجرحى والنازحين وعدد من الطواقم الطبية والتمريضية داخل مجمع الشفاء الطبي".

واتهم المكتب الجيش الإسرائيلي "بإجبار المتواجدين في المستشفى على خلع ملابسهم ووجهوا لهم الإهانة والشتائم، وطلبوا من الطواقم الطبية النزول من أماكن عملهم في المباني الطبية من أجل إجراء التحقيق معهم تحت تهديد القتل بالسلاح".

