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محافظات

الكشف على 1928 مريضًا في قافلة طبية مجانية بدميانة في الدقهلية

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية في دميانه بالدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية الكشف على 1928 مريضًا   فى قافلة علاجية في قرية دميانة مركز بلقاس.

قافلة طبية مجانية في دميانه بالدقهلية، فيتو
قافلة طبية مجانية في دميانه بالدقهلية، فيتو



تأتي القافلة بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.
 

قافلة طبية مجانية في دميانه بالدقهلية، فيتو
قافلة طبية مجانية في دميانه بالدقهلية، فيتو

ووجه الدكتور شريف مكين  وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية في في قرية دميانة مركز بلقاس  وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل. 
 

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قافلة طبية مجانية في دميانه بالدقهلية، فيتو
قافلة طبية مجانية في دميانه بالدقهلية، فيتو


وتم توقيع الكشف على 1928  مريضًا  وضمت  11 عيادة   منهم 6 متنقلة ( 2 أطفال   -2 باطنة -  جراحة - تنظيم أسرة - نساء )  والباقي داخل الوحدة. فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

قافلة طبية مجانية في دميانه بالدقهلية، فيتو
قافلة طبية مجانية في دميانه بالدقهلية، فيتو
قافلة طبية مجانية في دميانه بالدقهلية، فيتو

وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة  392، أطفال  313، جراحة  151  ، جلدية  166، أسنان   155، رمد 156،أنف وأذن  129، عظام  236، نسا 230

كما تم إجراء  223 تحليلًا مختلفًا  للمرضى،  130حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات  لـ 143 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 32حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم واصدار 13 قرارا للعلاج على نفقة الدولة .
 

قافلة طبية مجانية في دميانه بالدقهلية، فيتو
قافلة طبية مجانية في دميانه بالدقهلية، فيتو
قافلة طبية مجانية في دميانه بالدقهلية، فيتو
قافلة طبية مجانية في دميانه بالدقهلية، فيتو

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 39 ندوة تثقيفية، و 139 حالة استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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