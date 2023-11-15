الكشف على 1928 مريضًا في قافلة طبية مجانية بدميانة في الدقهلية
أعلنت صحة الدقهلية الكشف على 1928 مريضًا فى قافلة علاجية في قرية دميانة مركز بلقاس.
تأتي القافلة بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.
ووجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية في في قرية دميانة مركز بلقاس وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.
وتم توقيع الكشف على 1928 مريضًا وضمت 11 عيادة منهم 6 متنقلة ( 2 أطفال -2 باطنة - جراحة - تنظيم أسرة - نساء ) والباقي داخل الوحدة. فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.
وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 392، أطفال 313، جراحة 151 ، جلدية 166، أسنان 155، رمد 156،أنف وأذن 129، عظام 236، نسا 230
كما تم إجراء 223 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 130حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ 143 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 32حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم واصدار 13 قرارا للعلاج على نفقة الدولة .
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 39 ندوة تثقيفية، و 139 حالة استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.