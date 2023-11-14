الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة بنها تنظم قافلة تثقيفية بقرية كفر عابد بمركز طوخ

قرية كفر عابد بمركز
قرية كفر عابد بمركز طوخ، فيتو

نظمت جامعة بنها،قافلة تثقيفية بقرية كفر عابد مركز طوخ وذلك في إطار مبادرة "احنا معاك "، والتي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية.

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وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية  ، وإشراف الدكتورة منى سالم زعزع  وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.


وتناولت القافلة التوعية بالمشاكل السلوكية وكيفية علاجها،كما تناولت قضية المخدرات وكيفية الحماية منها، وشارك فيها كلا من الدكتورة أمال الفقي، والدكتور صالح. 

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