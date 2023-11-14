تفاصيل يوم توعوي بمرض السكري بجامعة المنصورة الأهلية
شهدت جامعة المنصورة قيام كلية الصيدلة اليوم تنظيم يوم توعوي حول مرض السكري.
وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر - رئيس الجامعة وريادة الدكتور أحمد الشيخ - مدير برنامج فارم د - صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة ومنسق المسئولية المجتمعية والجودة والاعتماد بالجامعة.
وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمرضى السكر، وتبنيًا لقيم التضامن والرعاية، وحرصًا من جامعة المنصورة الأهلية على المساهمة في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي وتشجيع الطلاب على تبني عادات حياة صحية تسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة.
يهدف اليوم التوعوي لزيادة الوعي حول هذا المرض الشائع بالمجتمع المصرى حيث تم تنظيم عدد من الفعاليات والورش التوعوية لتوضيح كيفية التعامل مع هذا المرض، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الوقاية والعناية بصحة مرضى السكري والتوعية حول مخاطر وتأثيرات مرض السكري، وتوضيح التحديات التي يواجهونها يوميًا، وأهمية توفير الدعم لهم، وكذلك تحفيز الطلاب على تبني مبادرات صحية ونمط حياة نشط للوقاية من هذا المرض المزمن.
وكان استعرض رئيس جامعة المنصورة خلال كلمته أهم ما يميز الجامعة حيث تضم 18 كلية وأكثر من 60 برنامجا مميزا، منها 10 كليات و20 برنامجا نوعيا معتمدا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتشهد تقدما ملحوظًا في التصنيفات العالمية، وتتميز في مجال العلوم الطبية، والمجالات العلمية وتهتم بالتصنيفات التي تعتمد على البحث العلمي، وتعد جامعة المنصورة هي الجامعة الوحيدة التي تقدمت 200 نقطة في تصنيف QS في خلال ثلاث سنوات فقط، واحتلت المرتبة الأولى محليا في تخصصات الطب والطب البيطرى وطب الأسنان والهندسة، كذلك احتلت الجامعة المركز 301 على مستوى العالم في تصنيف التايمز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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