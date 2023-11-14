رسالة دكتوراة تتعلق بحقوق الإنسان في جامعة المنوفية

في إطار تعميق العلاقة ما بين القضاء المصري، والمواثيق الدولية الإنسانية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي خرج للنور في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1948

ناقش الباحث محمد مختار إبراهيم المسلمي رسالة دكتوراة بعنوان حق الحياة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك في كلية الحقوق جامعة المنوفية

وحصل الباحث على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى وناقش الرسالة كل من الأستاذ الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق رئيسا، والأستاذ الدكتور عبد الهادي محمد عشري أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق جامعة السادات سابقا عضوا والأستاذ الدكتور حسين حنفي عمر أستاذ القانون الدولي العام، في كلية الحقوق جامعة بنها ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث سابقا مشرفا وعضوا

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