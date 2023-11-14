الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

الجزيرة 2، ليلة القضاء على أخطر بؤرة اجرامية بأسيوط، ومصرع 6 عناصر واستشهاد ضابط وإصابة آخر (صور)

ليلة القضاء على أخطر
ليلة القضاء على أخطر بؤرة اجرامية بأسيوط، فيتو

اتخذوا من دائرة مركز شرطة البدارى مسرح عمليات نشاطهم الإجرامى فى تجارة المخدرات والأسلحة النارية وذاع صيتهم حتى وصلت الى أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام.

استشهاد النقيب طارق جميل بمديرية أمن أسيوط

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مارست العناصر الإجرامية القائمة النشاط الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة واستقبال راغبى شراء  الحشيش والأفيون والبانجو، بالإضافة إلى الأقراص المخدرة، حتى أصبحت بؤرة إجرامية يأتى لها المدمنون من كافة دوائر محافظة أسيوط  .

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المتهمون وضعوا حواجز وموانع أمام قوات الشرطة فى حال الاقتراب ومراقبة الطرق للهروب من مداهمة قوات الشرطة لهم.

 

الاأمن يرصد بؤرة إجرامية “ الجزيرة 2” فى أسيوط 

 

فترة من الزمن مضت والمتهمون يمارسون نشاطهم ظنًا بغياب أعين الأجهزة الأمنية عن نشاطهم فتمكنوا من إنشاء بؤرة اجرامية تحت مسمى “ الجزيرة2”.

 

قطاع الأمن العام شكل فريق عمل موسع ضم البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، وبدأ فى جمع المعلومات وإجراء التحريات وتطويق مسرح النشاط الإجرامى.

وتوصلت التحريات بأن العناصر القائمة ضمت 6 أشخاص مطلوب ضبطهم فى قضايا، بالإضافة إلى مزاولة نشاط إجرامى فى تجارة الأسلحة النارية، لتوسيع النشاط وحيازة المتهمين كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية وترويجها على الراغبين فى الشراء، واستخدام الأسلحة فى ارتكاب الجرائم والمشاجرات.

بعد انتهاء جمع المعلومات تشكلت مأمورية أمنية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وتحركت القوات إلى مكان البؤرة الإجرامية وفرضت طوقًا أمنيًا لمنع هروب المتهمين، وأثناء اقتراب القوات أطلق الجناة وابلا من الرصاص بالذخيرة الحية على قوات الشرطة التى بادلتهم بإطلاق الأعيرة النارية.

 

لكن حالة الحصار الأمنى على العناصر الإجرامية منعتهم من الهروب من القبضة الأمنية، وبعد ساعات من الاشتباكات العنيفة انتهت بمقتل 6 عناصر إجرامية واستشهاد النقيب طارق جميل وإصابة معاون أمن.

وبإسكات مصدر النيران اقتربت القوات من مكان البؤرة الإجرامية، وعثر على ترسانة من الأسلحة النارية والثقيلة، كما عثرت القوات على كميات من المواد المخدرة من الحشيش والأفيون والبانجو فى مكان اختبائهم.

 

استشهد النقيب طارق جميل بمديرية أمن أسيوط خلال تبادل لإطلاق النيران مع عناصر إجرامية بمركز شرطة البدارى، ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية للشهيد.

 

 

كانت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط رصدت نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد والتى تعمل فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تضم (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة "مطلوب ضبطهم فى قضايا قتل عمد – شروع فى قتل – سلاح " ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد").

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – الأمن المركزى) تمت مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، وتم تبادل إطلاق النيران مع عناصرها.

 

وأسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية، واستشهاد (نقيب طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزى").. وعُثر بحوزة المجرمين على (2 قنبلة يدوية - 2 رشاش جرينوف - بندقية قناصة - رشاش - 12 بندقية آلية - 6 بنادق خرطوش  - 4 طبنجات - 2 فرد محلى - 52 خزينة مختلفة الأنواع - 11 شريط رشاش جرينوف – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الأفيون – 300 كيلو جرام من مخدر البانجو - 61 ألف قرص مخدر - مبالغ مالية).

الشهيد النقيب طارق جميل 

 

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
 

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