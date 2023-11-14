الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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حوادث

استشهاد النقيب طارق جميل بمديرية أمن أسيوط

النقيب طارق جميل
النقيب طارق جميل الشهيد

استشهد النقيب طارق جميل بمديرية أمن أسيوط خلال تبادل لإطلاق النيران مع عناصر إجرامية بمركز شرطة البدارى، ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية للشهيد.

 

كانت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط رصدت نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد والتى تعمل فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة "مطلوب ضبطهم فى قضايا قتل عمد – شروع فى قتل – سلاح " ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد").

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – الأمن المركزى) تم مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها.

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وأسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية، واستشهاد (نقيب طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزى").. وعُثر بحوزتهم على (2 قنبلة يدوية - 2 رشاش جرينوف - بندقية قناصة - رشاش - 12 بندقية آلية - 6 بنادق خرطوش  - 4 طبنجات - 2 فرد محلى - 52 خزينة مختلفة الأنواع - 11 شريط رشاش جرينوف – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الأفيون – 300 كيلو جرام من مخدر البانجو - 61 ألف قرص مخدر - مبالغ مالية).


و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

 

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