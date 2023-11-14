للنصب على المواطنين، ضبط صاحب شركة سياحة وهمية يزعم توفير تأشيرات للخارج
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب إستيراد وتصدير- مقيم بالغربية) بإنشاء شركة وهمية للسياحة "غير مرخصة" كائنة (بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى – الغربية) وإتخاذها مقرًا للنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر إلى الخارج لأداء الشعائر الدينية أو لغرض السياحة الخارجية والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير تأشيرات سياحية وحجز تذاكر طيران لهم- على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على محادثات بين المتهم وآخرين تفيد نشاطه الإجرامى - جهاز لاب توب بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على صور جوازات سفر لأشخاص مختلفة - نماذج تأشيرات سفر للعديد من الدول - برنامج فوتوشوب للحذف والإضافة وتعديل الصور).
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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