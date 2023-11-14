الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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اقتصاد

غرفة صناعة الحبوب: مخزون القمح يتجاوز الـ5 أشهر واستمرار التعاقد لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

عبد الغفار السلاموني
عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب؛ فيتو

أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية،على  وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية داخل البلاد نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية  في التعاقد على كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستمرار في تعزيز المخزون الاستراتيجي طوال الوقت، حيث يتجاوز مخزون القمح 5 أشهر كذلك توفير كميات كبيرة من المكرونة وكافة السلع الاخرى.  

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مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

وأضاف عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية،أن وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات والسلع الأساسية ساهم في إطلاق الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح من 15 الى 25%، بجانب أيضا تخفيض أسعار اللحوم والدواجن حيث تطرح وزارة التموين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية كافة السلع بأسعار مخفضة،وأيضا طرح اللحوم السودانية الطازجة  بسعر 220 جنيه للكيلو  والدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو،والسكر بسعر 27 جنيها وزيت الطعام الخليط بسعر 40 جنيها،بجانب توفير كافة السلع والمنتجات الأخرى بأسعار مخفضة أيضا.

 

وأشار عبد الغفار السلامونى الى وجود تنسيق دائم بين غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى والجهات التابعة للوزارة والمتمثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن وشركتي الجملة " وأن ذلك ساهم في توفير السلع الغذائية للمواطنين.

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وأشاد السلامونى بدور وزارة التموين في العمل على تخفيف العبء على المواطن من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة بالإضافة الى عدم حدوث أي أزمات طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال الأزمة العالمية.

 

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