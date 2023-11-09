الخميس 09 نوفمبر 2023
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اقتصاد

صناعة الحبوب: طرح كيس المكرونة في التموين بـ 675 قرشا بدلا من 12 جنيها

عبد الغفار السلامونى،فيتو
عبد الغفار السلامونى،فيتو

 أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، استمرار توريد سلعة المكرونة  لصالح وزارة التموين لطرحها ضمن المقررات التموينية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية في إطار حرص الغرفة على توفير السلع الأساسية وطرحها للمواطنين ضمن مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض أسعار السلع  الأساسية، والتى يتم تنفيذها من خلال الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.   

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 توريد 22 ألف طن مكرونة شهريا إلى وزارة التموين

  وأوضح عبد الغفار السلامونى استمرار  توريد ما يقرب من 22 ألف طن مكرونة شهريا إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها على البطاقات التموينية بأسعار مخفضة لأكثر من   40% مقارنة بنفس سعر المنتج في الأسواق المثيلة، حيث يتم طرح كيس المركونة زنة 400 جرام بسعر 675 قرشا في حين يتراوح سعره في الأسواق الأخرى بين  11 و12 جنيها.

 ولفت إلى أن مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية، كذلك تخفيض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض  يأتي في إطار حرص الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على تخفيف العبء على المواطن في ظل أزمة التضخم العالمية التي يعاني منها غالبية دول العالم  وأن انخفاض أسعار  السلع،يساهم في تخفيف حدة تأثير التضخم.

 واشاد بدور الدولة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة،وهو ما نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية   في توفير كافة السلع وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.  وأضاف " عبد الغفّار السلاموني " الى  أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين تقوم بتسليم الشركة القابضة للصناعات الغذائية " قطاع المطاحن " القمح لتقوم بإنتاجه دقيق وتسليمه الى مصانع المكرونة التي تعمل في منظومة التموين.

 ولفت الى أن كميات المكرونة التي يتم توريدها لصالح وزارة التموين من كبرى الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة وذات جودة عالية لافتا الى أن  غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية مستمرة في توريد سلعة المكرونة وبأي كميات تحتاجها الوزارة  لطرحها ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية  مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي لسلعة المكرونة داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين لفترة تتجاوز 6 أشهر بجانب أيضا وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.

وثمن عبد الغفّار السلاموني دور وزارة التموين بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والجهات التابعة " الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والشركات التابعة " فى التنسيق المستمر والمتابعة من أجل  توفير السلع الغذائية للمواطنين وطرحها باسعار مخفضة ".

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المكرونة غرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات المصرية اسعار السلع الاساسية المجمعات الاستهلاكية مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع

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