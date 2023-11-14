الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

انفجرت منصة "إنستجرام" بالتعليقات الغاضبة بسبب مقطع فيديو لطفل يسير مع نمر مربوط بسلسلة حديدية.

الفيديو نشره صانع المحتوى الباكستاني نعمان حسن، ما أثار غضب متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، على مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال وهو يسير مع نمر ضخم، داخل أحد المعارض.

السيطرة على النمر

وقد ظهر الطفل الصغير وهو يعاني للسيطرة على النمر، المربوط بإحدى السلاسل الحديدية، أثناء اصطحابه في جولة بالمكان.

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وأبدى عدد من متابعي نعمان حسن، غضبهم لتهديده سلامة الطفل، وتركه مع الحيوان المفترس الذي يمكن يؤذيه بسهولة، وكان يجر الصغير خلفه.

جولة الطفل مع النمر

ولكن دفعت التعليقات الغاضبة صانع المحتوى إلى نشر مقطع فيديو جديد لجولة الطفل مع النمر، حيث ظهر تلك المرة وهو يفقد السيطرة عليه، قبل أن يجري الحيوان المفترس، مبتعدًا داخل إحدى الغرف.

يشار إلى أن نعمان حسن، 30 عامًا، الذي يتابعه نحو 8 ملايين شخص عبر المنصات المختلفة، اعتاد نشر عدة مقاطع لحيوانات مفترسة داخل منزله، ومن بينها فيديوهات للطفل وأطفال آخرين لم يوضح علاقتهم به، حيث كان يكتفي بالإشارة لهم تحت مسميات مثل "صبي صغير" و"الأطفال".