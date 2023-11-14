الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

فنانة نرويجية ترفع علم فلسطين في حفلتها "فيديو"

دينا فؤاد، فيتو
دينا فؤاد، فيتو

دينا فؤاد، نشرت الفنانة دينا فؤاد مقطع فيديو الفنانة النرويجية هيلاري والتي دعمت القضية الفلسطنية خلال أحد حفلاتها الغنائية، وذلك من خلال حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

الفنانة النرويجية هيلاري تدعم الفضية الفلسطنية 

وظهرت النرويجية هيلاري، وهي ترفع علم فلسطين في إحدي حفلاتها الغنائية، وسط تصفيق حار من الجمهور.

https://www.instagram.com/reel/CzkWZ-aoouM/?igshid=MzJ5eGhhOGU4eGdm

ومن ناحية أخري،أكدت مصادر طبية استشهاد 5 شبان فلسطينيين في مخيم طولكرم، بالضفة الغربية بينهم 3 استشهدوا بعد قصفهم بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلية من طائرة مسيرة.

Advertisements

وقال مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم إنه استقبل جثامين الشهداء سعيد سليمان يوسف ابو طاحون (24 عامًا)، وجهاد خالد مقبل غانم (27 عامًا)، ومصعب عمر احمد الغول (21 عامًا)" إلى المستشفى.

شهداء القصف الإسرائيلي

وأكدت وزارة الصحة "استشهاد الشابين محمود علي حدايدة (25 عامًا) وحازم محمد حصري (28 عامًا) بعد إصابتهما بالرصاص الحي في الصدر، خلال عدوان الاحتلال على طولكرم".

وذكرت وكالة "وفا" أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

 

منع سيارة الاسعاف من الاقتراب

وأوضح شهود عيان أن الحصري أصيب بعيار ناري في الصدر، حيث تركه جيش الكيان الصهيوني  ينزف أكثر من نصف ساعة حين منع سيارة الإسعاف من الاقتراب منه لنقله إلى المستشفى.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عنبتا شرق طولكرم، ونصبت حاجزا على مفرق بلدة بلعا المجاورة، ودفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه مخيم طولكرم.

وبمقتل حدايدة والحصري ترتفع حصيلة ضحايا محافظة طولكرم منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 30 قتيلًا.

 

قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

وكانت  وكالة الأنباء الفلسطينية أعلنت استشهاد وإصابة العشرات، مساء أمس الإثنين، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

ووفق الوكالة، فقد انتشلت طواقم الإنقاذ عددًا من الإصابات، جراء قصف طائرات إسرائيلية لـ 12 منزلًا في منطقة نادي خدمات جباليا، شمال القطاع.

 

مستشفى شهداء الأقصى

ومن جانبه أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: “نقص الموارد أجبرنا على بتر أعضاء بعض المصابين لعجزنا عن إجراء عمليات جراحية"، مضيفًا:" وصلنا اليوم إلى أكثر من 25 شهيدًا بينهم 3 أطفال وصلوا أشلاءً و70 إصابة بعد قصف إسرائيلي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دينا فؤاد الفنانة دينا فؤاد الممثلة دينا فؤاد اخبار الفن

الأكثر قراءة

الأمن يكشف عن تفاصيل حقيقة فيديو إهانة إسرائيلى لفتاتين بمحافظة جنوب سيناء

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

أخبار مصر: تفاصيل الصفقة المرتقبة بين إسرائيل وحماس، الجبلاية ترد على الزمالك بشأن فتوح وصبحي، هؤلاء سر أزمة السكر والسجائر

بسبب موديست وسيد عبد الحفيظ، شبانة يفتح النار على إدارة الأهلي

الأكبر في العالم، عائلة مكونة من 199 فردا بينهم 38 زوجة تعيش تحت سقف واحد

سفراء فرنسا في الشرق الأوسط يوجهون رسالة غضب لـ ماكرون بسبب إسرائيل

فنانة نرويجية ترفع علم فلسطين في حفلتها "فيديو"

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

خبيرة لغة الجسد: الأمير ويليام يعاني من التوتر، والسر غامض

الأكبر في العالم، عائلة مكونة من 199 فردا بينهم 38 زوجة تعيش تحت سقف واحد

جون سينا يتضامن مع سكان غزة، قصة فيديو نجم WWE والطفل إياد الذي أثار الجدل

أسعار التمر والعسل في مهرجان الجيزة للتمور 2023 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع في سعر السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 14/11/2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14-11-2023

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فيتوريا vs حازم إمام.. حكاية 48 ساعة أغلقت ملف ثنائي الزمالك بالشمع الأحمر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية