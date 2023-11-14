حصاد الدوري الإنجليزي بعد مرور 12 جولة.. السيتي يتصدر البريمرليج ورقم مميز لـ أرسنال وليفربول.. وصراع بين هالاند ومحمد صلاح على لقب الهداف

الدوري الإنجليزي، أسدل الستار على مباريات الجولة الـ 12 من لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم أمس الأحد بتعادل مثير بين مانشستر سيتي حامل اللقب أمام تشيلسي بنتيجة 4-4.

ويتوقف الدوري الإنجليزي لمدة 12 يوما للتوقف الدولي الذي يفرضه فيفا على الدوريات بسبب مباريات المنتخبات الوطنية في مختلف البطولات القارية.

ويشهد الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2023-2024 منافسة شرسة على كل الأصعدة من حيث المراكز المتقدمة وترتيب الهدافين وكذلك ترتيب الأكثر صناعة للأهداف والأرقام المميزة والسلبية بشكل عام.

وفي السطور التالية نعرض كل الأرقام التي تم تحقيقها في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 12 جولة قبل عودة مباريات البريميرليج مرة أخرى يوم 25 نوفمبر بمباراة نارية تجمع بين مانشستر سيتي وليفربول.

مانشستر سيتي الأقوى هجومًا وبيرنلي الأضعف

يعد مانشستر سيتي الأقوى هجومًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور الجولة الـ12 للمسابقة.

ويعد بيرنلي الأضعف هجوما بعدما أحرز لاعبوه 9 أهداف فقط بعد مرور الجولة الـ12 للدوري الانجليزي.

وأحرز مهاجمو مانشستر سيتي 32 هدفا أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ويليه أستون فيلا ب 29 هدفا.

ليفربول وارسنال الأقل خسارة في الدوري الإنجليزي

وتلقى ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، لخسارة واحدة ونفس الأمر بالنسبة لفريق أرسنال الذي يضم بين صفوفه المحترف محمد النني في الدوري الإنجليزي بعد مرور الجولة الـ12.

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وتلقى مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي لخسارتين خلال مشواره الحالي في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

يعد ليفربول وأرسنال الإنجليزي، الأقل تعرضا الخسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور الجولة الـ12.

مانشستر يونايتد صفر تعادل في الدوري الإنجليزي

شهدت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، رقما خاصا لفريق مانشستر يونايتد بعد مرور الجولة الـ12.



ولم يحقق مانشستر يونايتد أي تعادل خلال مواجهاته الـ12 في الدوري الإنجليزي بعدما فاز المان يونايتد في عدد 7 مباريات وتلقى الخسارة في عدد 5 مباريات.

وجاءت ثلاث فرق في المرتبة الثانية بتحقيق تعادل واحد وهم مانشستر سيتي وأستون فيلا وبيرنلي.

3 أندية تحقق فوزا يتيما في الدوري الإنجليزي

حققت ثلاثة أندية فوزا وحيدا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور الجولة الـ12 للبطولة بمشاركة 20 فريقا.

وحققت الفرق الثلاثة صاحبة المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وهم لوتون تاون وشيفيلد يونايتد وبيرنلي فوزا وحيدا في الدوري بعد مرور الجولة الـ12 وقبل فترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري.

الأكثر صناعة لـ الأهداف في الدوري الإنجليزي

بعد مرور 12 جولة يعد بيدرو نيتو لاعب وولفرهامبتون هو الأكثر صناعة للأهداف برصيد 7 تمريرات حاسمة ويأتي خلفه تريبيير الظهير الأيمن لـ نيوكاسل الذي صنع 6 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يتصدر هالاند مهاجم مانشستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور الجولة الـ 12 وقبل فترة التوقف الدولي ويليه محمد صلاح نجم ليفربول في الوصافة.

وفيما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة الـ12 "للبريمير ليج":

1- النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 13 هدفا

2- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 10 أهداف

3- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

3- الكوري الجنوبي هيونج مين سون (توتنهام هوتسبير) – 8 أهداف

5- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 7 أهداف

6- الكوري الجنوبي هوانج هي تشان (وولفرهامبتون) – 6 أهداف

6- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

6- السنغالي نيكولاس جاكسون (تشيلسي) – 6 أهداف

6- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد) – 6 أهداف

6- الإنجليزي دومينيك سولانكي (بورنموث) – 6 أهداف

6- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 6 أهداف

12- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 5 أهداف

12- الإيرلندي إيفان فيرجسون (برايتون) – 5 أهداف

12- الإنجليزي إدوارد نيكيتاه (أرسنال) – 5 أهداف

12- البرازيلي دوجلاس لويز (أستون فيلا) – 5 أهداف.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر مانشستر سيتي قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” وقبل فترة التوقف الدولي.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول وأرسنال بعد الجولة الـ 12 وقبل التوقف الدولي.



1- مانشستر سيتي 28 نقطة

2- ليفربول 27 نقطة

3- آرسنال 27 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

5- أستون فيلا 25 نقطة

6- مانشستر يونايتد 21 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

8- برايتون 19 نقطة

9- وست هام يونايتد 17 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- إيفرتون 14 نقطة

15- نوتينغهام فورست 13 نقطة

16- فولهام 12 نقطة

17- بورنموث 9 نقاط

18- لوتون تاون 6 نقاط

19- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

نتائج الجولة الـ 12 للدوري الإنجليزي



وولفرهامبتون 2-1 توتنهام هوتسبير

كريستال بالاس 2-3 إيفرتون

مانشستر يونايتد 1-0 لوتون تاون

أرسنال 3-1 بيرنلي

بورنموث 2-0 نيوكاسل

برايتون 1-1 شيفليد يونايتد

أستون فيلا 3-1 فولهام

وست هام 3-2 نوتنجهام فورست

ليفربول 3-0 برينتفورد

تشيلسي 4-4 مانشستر سيتي